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Слован Братислава
06.07.2022 21:30 - : -
Динамо Батуми
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Лига чемпионов
06 июля 2022, 15:45 | Обновлено 06 июля 2022, 16:14
861
0

Слован – Динамо Батуми. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Встреча экс-игроков УПЛ

06 июля 2022, 15:45 | Обновлено 06 июля 2022, 16:14
861
0
Слован – Динамо Батуми. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 6 июля, в Братиславе на стадионе «Народны» состоится первый матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют словацкий «Слован» и «Динамо» из Батуми. Стартовый свисток английского рефери Дэвида Кута из Ноттингема прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Слован


Братиславский коллектив в XXI веке успел побывать в статусе крепкого середняка, претендента на чемпионство, а также обладателя «золотых» медалей образца пяти последних лет в своем национальном первенстве. Последний успех команды произошел под руководством опытного специалиста Владимира Вайсса, который теперь, как и трое своих предшественников, попытается сделать шаг вперед и на международной арене.

В прошлом сезоне усилий «Слована» хватило лишь на то, чтобы не оказаться ниже скромного «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара на групповом этапе Лиги конференций УЕФА, однако составить конкуренцию более мощным «Копенгагену» и «ПАОК» уже не удалось. Очевидно, что вовсе остаться без еврокубков команде Вайсса будет очень сложно, однако наверняка 57-летний специалист хочет вывести команду на качественно новый уровень. Стоит отметить, что в команде из Словакии выступает арендованный у «Динамо» Киев нападающий Эрик Рамирес.

Динамо Батуми


У коллектива из «Батуми» история в чем-то похожа на предстоящего соперника, вот только этапы становления одного из грузинских «Динамо» поместились в куда более короткий промежуток времени, да и продолжительность удержания чемпионской короны у команды на данный момент составляет всего два сезона. Однако прогресс «чаек» при Гии Гегучадзе невозможно не отметить.

«Динамо» начало свой путь с восьмого места Лиги Эровнули из десяти команд, и под руководством грузинского специалиста последовательными шагами прошла через весь пьедестал к заветной победе годом ранее. К слову, существенным плюсом для грузинского коллектива будет внутренний чемпионат, в котором сейчас как раз проходит 20 тур, в то время как будущие соперники могли рассчитывать лишь на товарищеские матчи. Кроме того, в составе команды из Батуми присутствует наш соотечественник – центральный защитник Александр Азацкий, который начинал профессиональную карьеру в рядах харьковского «Металлиста».

Ориентировочные составы


«Слован»: Хован – Де Марко, Абена, Вут, Паушек – Агбо, Куцка – Вайсс, Чакветадзе, Хрнчар – Шапонич.

«Динамо» Батуми: Купатадзе – Азарови, Азацкий, Кобахидзе, Чабрадзе – Алтунашвили, Тейди – Жигаури, Биджинашвили, Давиташвили – Фламарион.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева попытаются реализовать преимущество своего поля. Нашей ставкой будет позиция – «Слован» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.80 по линии Parimatch.

6 июля, среда

«Слован» – «Динамо» Батуми
Братислава. «Народны». 21:30
Арбитр: Дэвид Кут (Ноттингем, Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch  
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Слован Братислава Динамо Батуми прогнозы Лига чемпионов Александр Азацкий Эрик Рамирес
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Илья Береза
Илья Береза Sport.ua
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