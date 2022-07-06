В среду, 6 июля, в Братиславе на стадионе «Народны» состоится первый матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют словацкий «Слован» и «Динамо» из Батуми. Стартовый свисток английского рефери Дэвида Кута из Ноттингема прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Слован



Братиславский коллектив в XXI веке успел побывать в статусе крепкого середняка, претендента на чемпионство, а также обладателя «золотых» медалей образца пяти последних лет в своем национальном первенстве. Последний успех команды произошел под руководством опытного специалиста Владимира Вайсса, который теперь, как и трое своих предшественников, попытается сделать шаг вперед и на международной арене.

В прошлом сезоне усилий «Слована» хватило лишь на то, чтобы не оказаться ниже скромного «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара на групповом этапе Лиги конференций УЕФА, однако составить конкуренцию более мощным «Копенгагену» и «ПАОК» уже не удалось. Очевидно, что вовсе остаться без еврокубков команде Вайсса будет очень сложно, однако наверняка 57-летний специалист хочет вывести команду на качественно новый уровень. Стоит отметить, что в команде из Словакии выступает арендованный у «Динамо» Киев нападающий Эрик Рамирес.

Динамо Батуми



У коллектива из «Батуми» история в чем-то похожа на предстоящего соперника, вот только этапы становления одного из грузинских «Динамо» поместились в куда более короткий промежуток времени, да и продолжительность удержания чемпионской короны у команды на данный момент составляет всего два сезона. Однако прогресс «чаек» при Гии Гегучадзе невозможно не отметить.

«Динамо» начало свой путь с восьмого места Лиги Эровнули из десяти команд, и под руководством грузинского специалиста последовательными шагами прошла через весь пьедестал к заветной победе годом ранее. К слову, существенным плюсом для грузинского коллектива будет внутренний чемпионат, в котором сейчас как раз проходит 20 тур, в то время как будущие соперники могли рассчитывать лишь на товарищеские матчи. Кроме того, в составе команды из Батуми присутствует наш соотечественник – центральный защитник Александр Азацкий, который начинал профессиональную карьеру в рядах харьковского «Металлиста».

Ориентировочные составы



«Слован»: Хован – Де Марко, Абена, Вут, Паушек – Агбо, Куцка – Вайсс, Чакветадзе, Хрнчар – Шапонич.

«Динамо» Батуми: Купатадзе – Азарови, Азацкий, Кобахидзе, Чабрадзе – Алтунашвили, Тейди – Жигаури, Биджинашвили, Давиташвили – Фламарион.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева попытаются реализовать преимущество своего поля. Нашей ставкой будет позиция – «Слован» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.80 по линии Parimatch.

6 июля, среда