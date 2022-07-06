В среду, 6 июня, в Мостаре на стадионе «Под Белым Брегом» состоится первый матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют боснийский «Зриньски» и молдавский «Шериф». Стартовый свисток итальянского рефери Фабио Марески из Неаполя прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Зриньски



Лига чемпионов УЕФА полностью оправдывает свое название, когда возможность принять в нем участие получают абсолютно все чемпионы европейских футбольных чемпионатов, однако для некоторых путь на групповой этап начинается уж слишком рано из-за невысокого рейтинга ассоциации. Триумфатор минувшего розыгрыша национального первенства Боснии и Герцеговины относится к их числу. «Зриньски» – достаточно интересный коллектив, который привлекает к себе внимание одной лишь заглавной аббревиатурой «ХСК» – «хорватский спортивный клуб».

В прошлом сезоне подопечные 45-летнего специалиста Сергея Якировича, у которого, к слову, так же есть боснийское и хорватское гражданства, обеспечили себе отрыв в 27 очков от ближайшего преследователя, поэтому доминирование «дворян» на внутренней арене не вызывает абсолютно никаких вопросов. В истории «Зриньски» это было уже седьмое чемпионство, которое они решили дополнить активностью на трансферном рынке в летнее межсезонье, дабы как следует выступить в еврокубках. В том числе, обойму команды пополнил хорошо знакомый украинскому болельщику нападающий Марио Чуже.

Шериф



Украинский специалист Юрий Вернидуб сделал «Шериф» чемпионом Молдовы в прошлом году, после чего шокировал участников группового этапа Лиги чемпионов, включая донецкий «Шахтер», после чего неудачно попытался продвинуться по турнирной сетке плей-офф Лиги Европы УЕФА. 24 февраля 2022 года в португальском городе Брага тираспольцы сгорели 0:3 на фоне домашней победы 2:0, однако нашему соотечественнику, как и всем нам, в тот день было не до этого.

Сезон-2021/22 «Шериф» также завершил с «золотыми» медалями, как и три года до этого, однако Юрий Вернидуб к тому времени уже с оружием в руках защищал нашу страну, а заменивший его на тот момент Виктор Михайлов просто качественно выполнил свою работу. В новый сезон молдоване заходят с хорватом Степаном Томасом во главе и без права играть в Тирасполе из-за напряженной политической обстановке в регионе. К тому же, «желто-черные» провели не такую уж и мощную трансферную кампанию, потеряв мастера дальних ударов Себастьяна Тилля и бомбардира Адама Траоре.

Ориентировочные составы



«Зриньски»: Сольдо – Тичинович, Яковлевич, Трайковски, Чорлука – Савич, Зломыслич – Башич, Янкович, Сакота – Билбия.

«Шериф»: Челяднич – Юльен, Игнатов, Кики, Дийинарі – Аддо, Мумуни – Атьемвен, Бадоло – Янсане, Халид.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команды не определят фаворита на выход в следующий раунд. Нашей ставкой будет позиция – Результат матча (ничья) с коэффициентом 3.15 по линии Parimatch.

6 июля, среда