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  4. Фенербахче разгромил Фехервар в матче с участием четырех украинцев
Турция
05 июля 2022, 22:59 | Обновлено 05 июля 2022, 23:27
464
2

Фенербахче разгромил Фехервар в матче с участием четырех украинцев

Петряк, Шабанов, Леднев и Макаренко сыграли против турецкого клуба

05 июля 2022, 22:59 | Обновлено 05 июля 2022, 23:27
464
2
Фенербахче разгромил Фехервар в матче с участием четырех украинцев
ФК Фенербахче

В товарищеском матче клуб «Фенербахче» из Турции разгромил команду «Фехервар» из Венгрии (3:0)

В первом тайме мячи забили Дурсун (37) и Росси (44), а во втором тайме отличился Линкольн (61).

Турецкий клуб – будущий соперник «Динамо» в Q2 Лиги чемпионов (19 и 27 июля).

За венгерский клуб со старта играли украинцы Иван Петряк и Артем Шабанов, а после перерыва на замену вышли Богдан Леднев и Евгений Макаренко.

Товарищеский матч, 5 июля

Фенербахче (Турция) – Фехервар (Венгрия) – 3:0

Голы: Дурсун, 37, Росси, 44, Линкольн, 61.

 

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товарищеские матчи Фенербахче Фехервар Иван Петряк Артем Шабанов Богдан Леднев Евгений Макаренко
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Источник Sport.ua
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veter
Ну так они там товарищи, а мы - нет
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0
Andy Chak
пєчалька з нашими
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0
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