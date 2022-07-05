Фенербахче разгромил Фехервар в матче с участием четырех украинцев
Петряк, Шабанов, Леднев и Макаренко сыграли против турецкого клуба
В товарищеском матче клуб «Фенербахче» из Турции разгромил команду «Фехервар» из Венгрии (3:0)
В первом тайме мячи забили Дурсун (37) и Росси (44), а во втором тайме отличился Линкольн (61).
Турецкий клуб – будущий соперник «Динамо» в Q2 Лиги чемпионов (19 и 27 июля).
За венгерский клуб со старта играли украинцы Иван Петряк и Артем Шабанов, а после перерыва на замену вышли Богдан Леднев и Евгений Макаренко.
Товарищеский матч, 5 июля
Фенербахче (Турция) – Фехервар (Венгрия) – 3:0
Голы: Дурсун, 37, Росси, 44, Линкольн, 61.
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