Анатолий ТРУБИН: «Мы незаслуженно не вышли на мундиаль»
Голкипер сборной Украины – о плей-офф квалификации ЧМ-2022
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился впечатлениями от выступления команды Александра Петракова в плей-офф отбора на ЧМ-2022:
«С шотландцами по моментам и по игре результат закономерен. Относительно матча с валлийцами трудно сказать, потому что в тот день у молодежной сборной Украины тоже был матч против сборной Македонии. Поэтому полностью посмотреть поединок против Уэльса не было возможности.
Но, исходя из обзора, который я смотрел, могу сказать, что судья должен был назначать пенальти в ворота валлийцев. Я считаю, что мы незаслуженно не вышли на мундиаль. Но это футбол и нужно становиться сильнее даже после подобных поражений».
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