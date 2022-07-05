Анатолий ТРУБИН: «Мы незаслуженно не вышли на мундиаль»

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился впечатлениями от выступления команды Александра Петракова в плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«С шотландцами по моментам и по игре результат закономерен. Относительно матча с валлийцами трудно сказать, потому что в тот день у молодежной сборной Украины тоже был матч против сборной Македонии. Поэтому полностью посмотреть поединок против Уэльса не было возможности.

Но, исходя из обзора, который я смотрел, могу сказать, что судья должен был назначать пенальти в ворота валлийцев. Я считаю, что мы незаслуженно не вышли на мундиаль. Но это футбол и нужно становиться сильнее даже после подобных поражений».