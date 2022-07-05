Почти половина немцев выступают за бойкот сборной Германии ЧМ-2022

Демографический институт YouGov провел исследование по поводу отношения граждан Германии к ЧМ-2022 в Катаре.

Результаты показали, что 48% немцев выступают за то, чтобы сборная Германии бойкотировала чемпионат мира-2022 в Катаре. 28% считают, что Бундестим должен играть на ЧМ-2022, еще 24% от ответа воздержались.

Причиной негативного отношения Германии и многих других стран к ЧМ-2022 в Катаре – нарушения прав строителей-эмигрантов в Катаре, а также нарушения в этой стране прав ЛГБТ-сообщества.