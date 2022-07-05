Почти половина немцев выступают за бойкот сборной Германии ЧМ-2022
В стране считают, что лететь в Катар не стоит
Демографический институт YouGov провел исследование по поводу отношения граждан Германии к ЧМ-2022 в Катаре.
Результаты показали, что 48% немцев выступают за то, чтобы сборная Германии бойкотировала чемпионат мира-2022 в Катаре. 28% считают, что Бундестим должен играть на ЧМ-2022, еще 24% от ответа воздержались.
Причиной негативного отношения Германии и многих других стран к ЧМ-2022 в Катаре – нарушения прав строителей-эмигрантов в Катаре, а также нарушения в этой стране прав ЛГБТ-сообщества.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Айнарса Багатскиса одолела аутсайдера группы
Ведущие украинские теннисисты требуют уволить Евгения Зукина
Вот если бы например: Англия, Испания, Франция, Германия, Бразилия, Аргентина, Голландия, Бельгия, Италия, Португалия тоже сказали что не поедут, вот тогда бы организаторы задумались. А так это, как в одном фильме, - ДО ЛАМПОЧКИ!
А з тим, що в Катарі негативно відносяться до ЛГБТ нічого не вдієш. В багатьох арабських країнах у жінок менше прав чим у ЛГБТ і чомусь німців це не бентежить.
Якщо і бойкотувати ЧС, то через корупцію, але цього не станеться тому, що схоже ні один ЧС( і не тільки) не дістався,ні одній країні без хабарів .