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  4. Почти половина немцев выступают за бойкот сборной Германии ЧМ-2022
Чемпионат мира
05 июля 2022, 20:05 |
744
3

Почти половина немцев выступают за бойкот сборной Германии ЧМ-2022

В стране считают, что лететь в Катар не стоит

05 июля 2022, 20:05 |
744
3
Почти половина немцев выступают за бойкот сборной Германии ЧМ-2022
FIFA

Демографический институт YouGov провел исследование по поводу отношения граждан Германии к ЧМ-2022 в Катаре.

Результаты показали, что 48% немцев выступают за то, чтобы сборная Германии бойкотировала чемпионат мира-2022 в Катаре. 28% считают, что Бундестим должен играть на ЧМ-2022, еще 24% от ответа воздержались.

Причиной негативного отношения Германии и многих других стран к ЧМ-2022 в Катаре – нарушения прав строителей-эмигрантов в Катаре, а также нарушения в этой стране прав ЛГБТ-сообщества.

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Комментарии 3
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Remark
Имеют право бойкотировать и высказывать свое мнение! Поэтому ничего тут криминального нет.
Вот если бы например: Англия, Испания, Франция, Германия, Бразилия, Аргентина, Голландия, Бельгия, Италия, Португалия тоже сказали что не поедут, вот тогда бы организаторы задумались. А так это, как в одном фильме, - ДО ЛАМПОЧКИ!
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0
GloryUkraine
Дискримінація найманих працівників є у всьму світі і Німеччина не виняток. 
А з тим, що в Катарі негативно відносяться до ЛГБТ нічого не вдієш. В багатьох арабських країнах у жінок менше прав чим у ЛГБТ і чомусь німців це не бентежить.
Якщо і бойкотувати ЧС, то через корупцію, але цього не станеться тому, що схоже ні один ЧС( і не тільки) не дістався,ні одній країні без хабарів .
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-1
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