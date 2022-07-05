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  4. ВИДЕО. Ракицкий близок к Шахтеру, Днепр-1 в Словении, ставим на Динамо
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 18:09 | Обновлено 05 июля 2022, 18:17
22
0

ВИДЕО. Ракицкий близок к Шахтеру, Днепр-1 в Словении, ставим на Динамо

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

05 июля 2022, 18:09 | Обновлено 05 июля 2022, 18:17
22
0
ВИДЕО. Ракицкий близок к Шахтеру, Днепр-1 в Словении, ставим на Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ракицкий может вернуться в Шахтер
2. Александрия усилилась воспитанником Динамо
3. Фулхэм подписал хавбека сборной Португалии
4. Днепр-1 начал тренировки в Словении
5. Прогноз на матч Янг Бойз – Динамо Киев

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Источник Sport.ua
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