Украина. Премьер лига05 июля 2022, 18:09 | Обновлено 05 июля 2022, 18:17
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ВИДЕО. Ракицкий близок к Шахтеру, Днепр-1 в Словении, ставим на Динамо
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
05 июля 2022, 18:09 | Обновлено 05 июля 2022, 18:17
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1. Ракицкий может вернуться в Шахтер
2. Александрия усилилась воспитанником Динамо
3. Фулхэм подписал хавбека сборной Португалии
4. Днепр-1 начал тренировки в Словении
5. Прогноз на матч Янг Бойз – Динамо Киев
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