Украина. Премьер лига05 июля 2022, 18:21 |
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ФОТО. Динамо передало два автомобиля подразделению, в котором воюют фанаты
Клуб поддерживает своих активных болельщиков
05 июля 2022, 18:21 |
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ФК «Динамо» (Киев) продолжает всячески помогать Вооруженным силам Украины и всем тем, кто работает ради приближения победы над российскими оккупантами.
В понедельник одному из подразделений, в котором воюют фанаты «Динамо», клуб передал два автомобиля, которые теперь будут работать на фронте.
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