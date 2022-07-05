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  4. ФОТО. Динамо передало два автомобиля подразделению, в котором воюют фанаты
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 18:21 |
400
0

ФОТО. Динамо передало два автомобиля подразделению, в котором воюют фанаты

Клуб поддерживает своих активных болельщиков

05 июля 2022, 18:21 |
400
0
ФОТО. Динамо передало два автомобиля подразделению, в котором воюют фанаты
WBC Ультрас Динамо

ФК «Динамо» (Киев) продолжает всячески помогать Вооруженным силам Украины и всем тем, кто работает ради приближения победы над российскими оккупантами.

В понедельник одному из подразделений, в котором воюют фанаты «Динамо», клуб передал два автомобиля, которые теперь будут работать на фронте.


 

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Источник ФК Динамо Киев
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