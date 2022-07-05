ФОТО. Динамо передало два автомобиля подразделению, в котором воюют фанаты

ФК «Динамо» (Киев) продолжает всячески помогать Вооруженным силам Украины и всем тем, кто работает ради приближения победы над российскими оккупантами.

В понедельник одному из подразделений, в котором воюют фанаты «Динамо», клуб передал два автомобиля, которые теперь будут работать на фронте.



