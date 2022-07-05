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  4. Вячеслав ШЕВЧУК: «Если бы было приглашение, я бы поработал с Луческу»
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 17:44 |
307
0

Вячеслав ШЕВЧУК: «Если бы было приглашение, я бы поработал с Луческу»

Спортдир «Вереса» не прочь поработать в «Динамо»

05 июля 2022, 17:44 |
307
0
Вячеслав ШЕВЧУК: «Если бы было приглашение, я бы поработал с Луческу»
FootBoom. Вячеслав Шевчук

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук признался, что был бы не прочь войти в тренерский штаб Мирчи Луческу в «Динамо» Киев:

– Тебя заметили на одной из тренировок рядом с Мирчей Луческу. Начали распространяться слухи, что Шевчук заходит в тренерский штаб Луческу. В этом есть хоть какая почва?
– Мы об этом не общались. Будь приглашение в штаб Луческу, то это стало бы большим шагом для моего развития.

– Ты согласился бы, несмотря на то, что ты легенда «Шахтера»?
– Будь приглашение, я бы поработал с ним.

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Вячеслав Шевчук Верес Ровно Мирча Луческу Динамо Киев Украинская Премьер-лига
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Источник Чистий підкаст
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