Вячеслав ШЕВЧУК: «Если бы было приглашение, я бы поработал с Луческу»

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук признался, что был бы не прочь войти в тренерский штаб Мирчи Луческу в «Динамо» Киев:

– Тебя заметили на одной из тренировок рядом с Мирчей Луческу. Начали распространяться слухи, что Шевчук заходит в тренерский штаб Луческу. В этом есть хоть какая почва?

– Мы об этом не общались. Будь приглашение в штаб Луческу, то это стало бы большим шагом для моего развития.

– Ты согласился бы, несмотря на то, что ты легенда «Шахтера»?

– Будь приглашение, я бы поработал с ним.