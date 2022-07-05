Вячеслав ШЕВЧУК: «Если бы было приглашение, я бы поработал с Луческу»
Спортдир «Вереса» не прочь поработать в «Динамо»
Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук признался, что был бы не прочь войти в тренерский штаб Мирчи Луческу в «Динамо» Киев:
– Тебя заметили на одной из тренировок рядом с Мирчей Луческу. Начали распространяться слухи, что Шевчук заходит в тренерский штаб Луческу. В этом есть хоть какая почва?
– Мы об этом не общались. Будь приглашение в штаб Луческу, то это стало бы большим шагом для моего развития.
– Ты согласился бы, несмотря на то, что ты легенда «Шахтера»?
– Будь приглашение, я бы поработал с ним.
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