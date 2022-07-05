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  4. ФОТО. За наш стадион! Ультрас Десны передают пламенный привет рашистам
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 17:24 |
1165
0

ФОТО. За наш стадион! Ультрас Десны передают пламенный привет рашистам

Болельщики черниговского клуба подписали снаряди, которыми будуть бить орков

05 июля 2022, 17:24 |
1165
0
ФОТО. За наш стадион! Ультрас Десны передают пламенный привет рашистам
ФК Десна Чернигов

Ультрас «Десны» передают пламенный привет российским оккупантам.

Болельщики черниговского клуба подписали снаряды, которые полетят в сторону захватчиков.

«Это вам за наш родной стадион, *раные орки», – сказано в сообщении.

Отметим, что клубная инфраструктура черниговского клуба практически уничтожена.

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Десна Чернигов ультрас российско-украинская война
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Источник ФК Десна
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