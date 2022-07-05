ФОТО. За наш стадион! Ультрас Десны передают пламенный привет рашистам

Ультрас «Десны» передают пламенный привет российским оккупантам.

Болельщики черниговского клуба подписали снаряды, которые полетят в сторону захватчиков.

«Это вам за наш родной стадион, *раные орки», – сказано в сообщении.

Отметим, что клубная инфраструктура черниговского клуба практически уничтожена.