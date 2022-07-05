Украина. Премьер лига05 июля 2022, 17:24 |
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ФОТО. За наш стадион! Ультрас Десны передают пламенный привет рашистам
Болельщики черниговского клуба подписали снаряди, которыми будуть бить орков
05 июля 2022, 17:24 |
1165
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Ультрас «Десны» передают пламенный привет российским оккупантам.
Болельщики черниговского клуба подписали снаряды, которые полетят в сторону захватчиков.
«Это вам за наш родной стадион, *раные орки», – сказано в сообщении.
Отметим, что клубная инфраструктура черниговского клуба практически уничтожена.
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