Днепр-1 хочет проводить матчи еврокубков в Словакии

«Днепр-1» рассматривает вариант с проведением домашних матчей в Лиге Европы на стадионе «МОЛ Арена» в словацком городе Дунайская Стреда. Об этом сообщает твиттер BuckarooBanzai, ссылаясь на исполнительного директора клуба Андрея Русола.

🇸🇰🇺🇦/ ❌🇵🇱

Dnipro-1 chce rozegrać wszystkie swoje mecze w europejskich pucharach (play off i faza grupowa LE lub LKE) w Dunajskiej Stredzie na stadionie MOL Arena🇸🇰



Igor Burbas informował o tym rano, a ja potwierdziłem teraz tę informację u dyr. wykonawczego Dnipro-1, A. Rusola. pic.twitter.com/6kO7dXaEw8 — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) July 4, 2022

Сообщается о том, что днепряне начали сотрудничество с клубом ДАК, получив хорошие условия.

Отметим, что «Днепр-1» сейчас находится на сборе в Словении. Команда начала подготовку без главного тренера: у Игора Йовичевича закончился контракт с клубом и, скорее всего, пути хорвата с «Днепром-1» разойдутся.

В Лиге Европы «Днепр-1» стартует с плей-офф раунда. Матчи состоятся 18 и 25 августа.