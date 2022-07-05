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Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 16:39 | Обновлено 05 июля 2022, 16:52
201
0

Днепр-1 хочет проводить матчи еврокубков в Словакии

Днепряне определяются с местом, где будут играть еврокубковые поединки

05 июля 2022, 16:39 | Обновлено 05 июля 2022, 16:52
201
0
Днепр-1 хочет проводить матчи еврокубков в Словакии
СК Днепр-1

«Днепр-1» рассматривает вариант с проведением домашних матчей в Лиге Европы на стадионе «МОЛ Арена» в словацком городе Дунайская Стреда. Об этом сообщает твиттер BuckarooBanzai, ссылаясь на исполнительного директора клуба Андрея Русола.

 

 

Сообщается о том, что днепряне начали сотрудничество с клубом ДАК, получив хорошие условия.

Отметим, что «Днепр-1» сейчас находится на сборе в Словении. Команда начала подготовку без главного тренера: у Игора Йовичевича закончился контракт с клубом и, скорее всего, пути хорвата с «Днепром-1» разойдутся.

В Лиге Европы «Днепр-1» стартует с плей-офф раунда. Матчи состоятся 18 и 25 августа.

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Источник Sport.ua
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