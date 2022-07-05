Три бригады украинских арбитров будут работать на матчах Лиги конференций
Встречи состоятся состоятся 14 июля
На трех ответных матчах первого раунда квалификации Лиги конференций-2022/23, которые состоятся 14 июля, будут работать судейские бригады из Украины.
Главным арбитром встречи «Арарат» (Армения) - «Шкендия» (Северная Македония) выступит Алексей Деревинский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Евгений Арановский.
Виталий Романов возглавит судейскую бригаду на игре «Атлетик» (Андорра) - «Гзира» (Мальта). На линиях ему помогут Виктор Матяш и Сергей Приступа. Четвертый арбитр – Анатолий Абдула.
В конце концов, на поединке «Тре Фьори» (Сан-Марино) — «Фола» (Люксембург) будет работать бригада во главе с Виктором Копиевским. На линиях ему помогут Владимир Володин и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр – Ярослав Козык.
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