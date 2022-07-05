Украина. Премьер лига05 июля 2022, 16:04 | Обновлено 05 июля 2022, 16:05
750
0
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Янг Бойз
Киевляне во вторник сыграют против швейцарского клуба
05 июля 2022, 16:04 | Обновлено 05 июля 2022, 16:05
750
0
В преддверии очередного товарищеского матча в рамках летнего тренировочного сбора, а также в рамках благотворительного турне Match for Peace! Stop the War!» («Матч за Мир! Остановим Войну!») со швейцарской командой «Янг Бойз» киевское «Динамо» провело плановую тренировку.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июля 2022, 17:08 4
Франк Кессье перешел на правах свободного агента
Футбол | 05 июля 2022, 10:17 14
Донецкий клуб не устраивает позиция, которую занял ключевой футбольный орган планеты
Футбол | 05.07.2022, 16:39
Бокс | 05.07.2022, 14:55
Бокс | 05.07.2022, 04:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.07.2022, 16:20 1
03.07.2022, 21:10 1
04.07.2022, 21:35 6
04.07.2022, 11:23 10
04.07.2022, 16:05
03.07.2022, 19:24 5
04.07.2022, 22:30 4
05.07.2022, 10:42 22