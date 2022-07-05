ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Янг Бойз

В преддверии очередного товарищеского матча в рамках летнего тренировочного сбора, а также в рамках благотворительного турне Match for Peace! Stop the War!» («Матч за Мир! Остановим Войну!») со швейцарской командой «Янг Бойз» киевское «Динамо» провело плановую тренировку.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.