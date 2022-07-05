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  4. ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Янг Бойз
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 16:04 | Обновлено 05 июля 2022, 16:05
750
0

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Янг Бойз

Киевляне во вторник сыграют против швейцарского клуба

05 июля 2022, 16:04 | Обновлено 05 июля 2022, 16:05
750
0
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Янг Бойз
ФК Динамо Киев

В преддверии очередного товарищеского матча в рамках летнего тренировочного сбора, а также в рамках благотворительного турне Match for Peace! Stop the War!» («Матч за Мир! Остановим Войну!») со швейцарской командой «Янг Бойз» киевское «Динамо» провело плановую тренировку.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

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Источник ФК Динамо Киев
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