Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого июля в 1/4 финала Уимблдона встретятся первый номер посева Новак Джокович и Янник Синнер из Италии (№13 ATP).

Время начала матча – 15:30 по Киеву.

В следующем круге победитель сразится против Давида Гоффена (№58 ATP) или Кэмерона Норри (№12 ATP).

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