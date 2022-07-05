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  4. Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
05 июля 2022, 15:24 | Обновлено 05 июля 2022, 15:45
203
0

Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона

05 июля 2022, 15:24 | Обновлено 05 июля 2022, 15:45
203
0
Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Пятого июля в 1/4 финала Уимблдона встретятся первый номер посева Новак Джокович и Янник Синнер из Италии (№13 ATP).

Время начала матча – 15:30 по Киеву.

В следующем круге победитель сразится против Давида Гоффена (№58 ATP) или Кэмерона Норри (№12 ATP).

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Источник Sport.ua
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