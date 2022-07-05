Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона
Пятого июля в 1/4 финала Уимблдона встретятся первый номер посева Новак Джокович и Янник Синнер из Италии (№13 ATP).
Время начала матча – 15:30 по Киеву.
В следующем круге победитель сразится против Давида Гоффена (№58 ATP) или Кэмерона Норри (№12 ATP).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые в своем матче игрового дня обыграли Северную Македонию
Донецкий клуб не устраивает позиция, которую занял ключевой футбольный орган планеты