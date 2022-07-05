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  4. Трубин рассказал о самых важных матчах в составе Шахтера
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 14:49 |
172
0

Трубин рассказал о самых важных матчах в составе Шахтера

Дебют и победа в Лиге чемпионов

05 июля 2022, 14:49 |
172
0
Трубин рассказал о самых важных матчах в составе Шахтера
shakhtar.com

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о самых памятных матчах, которые он успел провести в составе команды.

«Самый важный для меня это, конечно, дебют за «Шахтер» в матче с «Мариуполем». Это то, к чему ты стремишься с шести лет. Еще в Академии об этом мечтаешь, понимая, что попадают в первую команду единицы. Потому добиться такого очень приятно, и ты чувствуешь гордость, что у тебя это получилось».

«Также, конечно, выделю дебют в Лиге чемпионов. К тому же это была первая победа в турнире с «Шахтером». Это турнир, в котором собраны лучшие команды. А это был матч против мадридского «Реала», который мы выиграли со счетом 3:2 в Испании на поле Королевского клуба. Еще были хорошие матчи против «Интера», против «Монако» и в чемпионате Украины были хорошие поединки».

«Но дебютный матч за «Шахтер» и победный поединок против «Реала» - на данный момент самые значительные для меня», - сказал Трубин.

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Источник Sportarena
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