Трубин рассказал о самых важных матчах в составе Шахтера

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о самых памятных матчах, которые он успел провести в составе команды.

«Самый важный для меня это, конечно, дебют за «Шахтер» в матче с «Мариуполем». Это то, к чему ты стремишься с шести лет. Еще в Академии об этом мечтаешь, понимая, что попадают в первую команду единицы. Потому добиться такого очень приятно, и ты чувствуешь гордость, что у тебя это получилось».

«Также, конечно, выделю дебют в Лиге чемпионов. К тому же это была первая победа в турнире с «Шахтером». Это турнир, в котором собраны лучшие команды. А это был матч против мадридского «Реала», который мы выиграли со счетом 3:2 в Испании на поле Королевского клуба. Еще были хорошие матчи против «Интера», против «Монако» и в чемпионате Украины были хорошие поединки».

«Но дебютный матч за «Шахтер» и победный поединок против «Реала» - на данный момент самые значительные для меня», - сказал Трубин.