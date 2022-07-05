Крутых вышел во второй круг челленджера в Германии

Украинские теннисисты Алексей Крутых и Виталий Сачко провели матчи первого круга на челленджерах в Германии и Австрии соответственно.

Алексей обыграл Сумита Нагала в Брауншвейге, Сачко проиграл в Зальцбурге Артуру Риндеркнеху, посеянному под первым номером.

Оба украинца до этого прошли квалификацию.

Брауншвейг. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Сумит Нагал (Индия) – 7:6(4), 6:3

Зальцбург. Первый круг

Виталий Сачко (Украина, Q) - Артур Риндеркнех (Франция, 1) 3:6, 1:6