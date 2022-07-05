ATP05 июля 2022, 14:15 |
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Крутых вышел во второй круг челленджера в Германии
Сачко проиграл лидеру посева в Австрии
05 июля 2022, 14:15 |
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Украинские теннисисты Алексей Крутых и Виталий Сачко провели матчи первого круга на челленджерах в Германии и Австрии соответственно.
Алексей обыграл Сумита Нагала в Брауншвейге, Сачко проиграл в Зальцбурге Артуру Риндеркнеху, посеянному под первым номером.
Оба украинца до этого прошли квалификацию.
Брауншвейг. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Сумит Нагал (Индия) – 7:6(4), 6:3
Зальцбург. Первый круг
Виталий Сачко (Украина, Q) - Артур Риндеркнех (Франция, 1) 3:6, 1:6
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