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  4. Крутых вышел во второй круг челленджера в Германии
ATP
05 июля 2022, 14:15 |
108
0

Крутых вышел во второй круг челленджера в Германии

Сачко проиграл лидеру посева в Австрии

05 июля 2022, 14:15 |
108
0
Крутых вышел во второй круг челленджера в Германии
ФТУ. Алексей Крутых

Украинские теннисисты Алексей Крутых и Виталий Сачко провели матчи первого круга на челленджерах в Германии и Австрии соответственно.

Алексей обыграл Сумита Нагала в Брауншвейге, Сачко проиграл в Зальцбурге Артуру Риндеркнеху, посеянному под первым номером.

Оба украинца до этого прошли квалификацию.

Брауншвейг. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Сумит Нагал (Индия) – 7:6(4), 6:3

Зальцбург. Первый круг
Виталий Сачко (Украина, Q) - Артур Риндеркнех (Франция, 1) 3:6, 1:6

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Алексей Крутых Сумит Нагал Артур Риндеркнех Виталий Сачко ATP Брауншвейг ATP Зальцбург
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Источник Sport.ua
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