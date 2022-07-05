Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В МЮ не уверены, что Роналду поедет с командой в предсезонное турне
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 13:27 |
275
0

В МЮ не уверены, что Роналду поедет с командой в предсезонное турне

Команда отправится в Австралию и Таиланд

05 июля 2022, 13:27 |
275
0
В МЮ не уверены, что Роналду поедет с командой в предсезонное турне
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» не готов подтвердить, что Криштиану Роналду в пятницу будет в составе команды, которая отправится в предсезонное турне в Австралию и Таиланд.

Форвард не приступил к работе с МЮ с первого дня из-за семейных обстоятельств. Клуб пока разрешил португальцу заниматься своими делами.

Известно, что Роналду попросил его продать, если появится такая возможность. МЮ пока не готов к этому, надеясь, что лидер команды отработает последний год контракта.

По информации СМИ, Криштиану не против пойти на снижение зарплаты ради перехода в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.

По теме:
Президент Барселоны: «Сделаем все, чтобы сохранить Де Йонга»
Источник: Челси включился в борьбу за Роналду
Контракт согласован. Эриксен определился со своим новым клубом
Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФК Полесье готов выступать в УПЛ. Может заменить один из клубов
Футбол | 05 июля 2022, 11:30 0
ФК Полесье готов выступать в УПЛ. Может заменить один из клубов
ФК Полесье готов выступать в УПЛ. Может заменить один из клубов

Клуб еще рассчитывает сыграть в элите

Шахтер может подать в суд на ФИФА
Футбол | 05 июля 2022, 10:17 12
Шахтер может подать в суд на ФИФА
Шахтер может подать в суд на ФИФА

Донецкий клуб не устраивает позиция, которую занял ключевой футбольный орган планеты

Саша, бай-бай
Футбол | 05.07.2022, 10:42
Саша, бай-бай
Саша, бай-бай
5 футболистов, которые стали мэрами
Футбол | 04.07.2022, 16:20
5 футболистов, которые стали мэрами
5 футболистов, которые стали мэрами
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ уволил тренера Маурисио Почеттино
Футбол | 05.07.2022, 13:49
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ уволил тренера Маурисио Почеттино
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ уволил тренера Маурисио Почеттино
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карлос Сайнс выиграл драматичную гонку в Англии, Перес и Хэмилтон - в топ-3
Карлос Сайнс выиграл драматичную гонку в Англии, Перес и Хэмилтон - в топ-3
03.07.2022, 19:24 5
Авто/мото
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
03.07.2022, 10:26 9
Футбол
Свитолина и другие игроки пожаловались в ITF на вице-президента ФТУ
Свитолина и другие игроки пожаловались в ITF на вице-президента ФТУ
04.07.2022, 22:30 4
Теннис
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на четвертое июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на четвертое июля
04.07.2022, 07:10
Теннис
Роналду попросил Манчестер Юнайтед о трансфере в другой клуб
Роналду попросил Манчестер Юнайтед о трансфере в другой клуб
03.07.2022, 12:55 4
Футбол
Ракицкий определится с новым клубом к середине июля
Ракицкий определится с новым клубом к середине июля
04.07.2022, 16:05
Футбол
Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
03.07.2022, 09:10
Футбол
Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1
Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1
03.07.2022, 12:34 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем