В МЮ не уверены, что Роналду поедет с командой в предсезонное турне

«Манчестер Юнайтед» не готов подтвердить, что Криштиану Роналду в пятницу будет в составе команды, которая отправится в предсезонное турне в Австралию и Таиланд.

Форвард не приступил к работе с МЮ с первого дня из-за семейных обстоятельств. Клуб пока разрешил португальцу заниматься своими делами.

Известно, что Роналду попросил его продать, если появится такая возможность. МЮ пока не готов к этому, надеясь, что лидер команды отработает последний год контракта.

По информации СМИ, Криштиану не против пойти на снижение зарплаты ради перехода в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.