В МЮ не уверены, что Роналду поедет с командой в предсезонное турне
Команда отправится в Австралию и Таиланд
«Манчестер Юнайтед» не готов подтвердить, что Криштиану Роналду в пятницу будет в составе команды, которая отправится в предсезонное турне в Австралию и Таиланд.
Форвард не приступил к работе с МЮ с первого дня из-за семейных обстоятельств. Клуб пока разрешил португальцу заниматься своими делами.
Известно, что Роналду попросил его продать, если появится такая возможность. МЮ пока не готов к этому, надеясь, что лидер команды отработает последний год контракта.
По информации СМИ, Криштиану не против пойти на снижение зарплаты ради перехода в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.
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