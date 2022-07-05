Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Футбольная викторина с игроками Реала. Модрич против Васкеса
Испания
05 июля 2022, 11:19 |
309
0

ВИДЕО. Футбольная викторина с игроками Реала. Модрич против Васкеса

Новое интересное видео на ютуб-канале ЕВРО-ФУТБОЛ

05 июля 2022, 11:19 |
309
0
ВИДЕО. Футбольная викторина с игроками Реала. Модрич против Васкеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес и Лука Модрич

В сегодняшнем ролике вашему вниманию предлагаем футбольную викторину с участием игроков мадридского «Реала» Луки Модрич и Лукаса Васкеса.

По теме:
ВИДЕО. Возвращение легендарных чемпионов Уимблдона на центральный корт
ВИДЕО. Он вернулся. Первое интервью Лукаку после перехода в Интер
ВИДЕО. Ворскла начала работу в Польше, команде представили Скрипника
видео Реал Мадрид Лука Модрич Лукас Васкес
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов
Футбол | 04 июля 2022, 12:30 0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов

Кэлвин Филлипс перебрался в команду Хосепа Гвардиолы

Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
Баскетбол | 04 июля 2022, 21:35 6
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины

Сине-желтые в своем матче игрового дня обыграли Северную Македонию

Саша, бай-бай
Футбол | 05.07.2022, 10:42
Саша, бай-бай
Саша, бай-бай
Северная Македония – Украина. Матч без турнирного значения, но с амбициями
Баскетбол | 04.07.2022, 13:58
Северная Македония – Украина. Матч без турнирного значения, но с амбициями
Северная Македония – Украина. Матч без турнирного значения, но с амбициями
Аталанта отправляет в аренду конкурента Малиновского
Футбол | 05.07.2022, 09:54
Аталанта отправляет в аренду конкурента Малиновского
Аталанта отправляет в аренду конкурента Малиновского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Венгрия – Украина – 1:2. Бронзовые медали Евро! Видео голов и обзор матча
Венгрия – Украина – 1:2. Бронзовые медали Евро! Видео голов и обзор матча
03.07.2022, 21:10 1
Футзал
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
03.07.2022, 10:26 9
Футбол
Бронзовый успех. Женская сборная Украины по футзалу одолела Венгрию
Бронзовый успех. Женская сборная Украины по футзалу одолела Венгрию
03.07.2022, 18:16 2
Футзал
Роналду попросил Манчестер Юнайтед о трансфере в другой клуб
Роналду попросил Манчестер Юнайтед о трансфере в другой клуб
03.07.2022, 12:55 4
Футбол
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
03.07.2022, 11:41 1
Футбол
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
04.07.2022, 20:23 2
Футбол
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
04.07.2022, 09:59 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем