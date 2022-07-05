Испания05 июля 2022, 11:19 |
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ВИДЕО. Футбольная викторина с игроками Реала. Модрич против Васкеса
Новое интересное видео на ютуб-канале ЕВРО-ФУТБОЛ
05 июля 2022, 11:19 |
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В сегодняшнем ролике вашему вниманию предлагаем футбольную викторину с участием игроков мадридского «Реала» Луки Модрич и Лукаса Васкеса.
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