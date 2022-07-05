Динамо не планирует трансферы перед матчами Лиги чемпионов
Новичков ждать не приходится
По информации ТаТоТаке, «Динамо» перед стартом нового сезона не планирует усиление состава новыми игроками.
Сейчас у команды закрыты практически все позиции, а готовность Томаша Кендзеры и Беньямина Вербича вернуться к работе делает ситуацию довольно позитивной.
Пока что в первой команде даже переизбыток футболистов, поэтому киевляне планируют отдавать игроков в аренды.
Перед важнейшими матчами квалификации Лиги чемпионов против «Фенерхабче» новичков у Мирчи Луческу, скорее всего, не будет.
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