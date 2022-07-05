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  4. Динамо не планирует трансферы перед матчами Лиги чемпионов
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 11:08 |
177
1

Динамо не планирует трансферы перед матчами Лиги чемпионов

Новичков ждать не приходится

05 июля 2022, 11:08 |
177
1
Динамо не планирует трансферы перед матчами Лиги чемпионов
fcdynamo.kiev.ua

По информации ТаТоТаке, «Динамо» перед стартом нового сезона не планирует усиление состава новыми игроками.

Сейчас у команды закрыты практически все позиции, а готовность Томаша Кендзеры и Беньямина Вербича вернуться к работе делает ситуацию довольно позитивной.

Пока что в первой команде даже переизбыток футболистов, поэтому киевляне планируют отдавать игроков в аренды.

Перед важнейшими матчами квалификации Лиги чемпионов против «Фенерхабче» новичков у Мирчи Луческу, скорее всего, не будет.

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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nick07
в принципі позиція зрозуміла з огляду на політичні, економічні реалії та війну, але... таки одного гарного бомбардира їм б не завадило підписати
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