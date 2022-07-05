Динамо не планирует трансферы перед матчами Лиги чемпионов

По информации ТаТоТаке, «Динамо» перед стартом нового сезона не планирует усиление состава новыми игроками.

Сейчас у команды закрыты практически все позиции, а готовность Томаша Кендзеры и Беньямина Вербича вернуться к работе делает ситуацию довольно позитивной.

Пока что в первой команде даже переизбыток футболистов, поэтому киевляне планируют отдавать игроков в аренды.

Перед важнейшими матчами квалификации Лиги чемпионов против «Фенерхабче» новичков у Мирчи Луческу, скорее всего, не будет.