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  4. Довбик и Громов в составе. Днепр-1 начал тренировки в Словении
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 10:18 |
463
0

Довбик и Громов в составе. Днепр-1 начал тренировки в Словении

Без Игора Йовичевича

05 июля 2022, 10:18 |
463
0
Довбик и Громов в составе. Днепр-1 начал тренировки в Словении
scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» для подготовки к сезону выехал в Словению, где команда начала тренировки. На официальном сайте не сказано, кто работает с командой в качестве тренера.

Судя по всему, наставник Игор Йовичевич уже покинул команду, но официально об этом пока не сообщили.

В «Днепре-1» есть новички (Сергей Чоботенко и Артем Громов), а также с первым составом работает форвард сборной Украины Артем Довбик, которого продать пока не удается.

Ранее  сообщалось, что новым тренером станет Александр Кучер.

Вратари: Валерий Юрчук, Мирослав Зновенко, Яков Кинарейкин.

защитники: Владимир Адамюк, Александр Сваток, Валерий Лучкевич, Сергей Логинов, Сергей Чоботенко, Никита Кононов.

полузащитники: Александр Пихаленок, Игорь Когут, Александр Назаренко, Иван Матюшенко, Максим Соловьев, Валентин Рубчинский, Сергей Лебедев.

форварды: Артём Довбик, Алексей Гуцуляк, Артем Громов.

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Источник СК Днепр-1
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