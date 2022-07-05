Довбик и Громов в составе. Днепр-1 начал тренировки в Словении
Без Игора Йовичевича
«Днепр-1» для подготовки к сезону выехал в Словению, где команда начала тренировки. На официальном сайте не сказано, кто работает с командой в качестве тренера.
Судя по всему, наставник Игор Йовичевич уже покинул команду, но официально об этом пока не сообщили.
В «Днепре-1» есть новички (Сергей Чоботенко и Артем Громов), а также с первым составом работает форвард сборной Украины Артем Довбик, которого продать пока не удается.
Ранее сообщалось, что новым тренером станет Александр Кучер.
Вратари: Валерий Юрчук, Мирослав Зновенко, Яков Кинарейкин.
защитники: Владимир Адамюк, Александр Сваток, Валерий Лучкевич, Сергей Логинов, Сергей Чоботенко, Никита Кононов.
полузащитники: Александр Пихаленок, Игорь Когут, Александр Назаренко, Иван Матюшенко, Максим Соловьев, Валентин Рубчинский, Сергей Лебедев.
форварды: Артём Довбик, Алексей Гуцуляк, Артем Громов.
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