Довбик и Громов в составе. Днепр-1 начал тренировки в Словении

«Днепр-1» для подготовки к сезону выехал в Словению, где команда начала тренировки. На официальном сайте не сказано, кто работает с командой в качестве тренера.

Судя по всему, наставник Игор Йовичевич уже покинул команду, но официально об этом пока не сообщили.

В «Днепре-1» есть новички (Сергей Чоботенко и Артем Громов), а также с первым составом работает форвард сборной Украины Артем Довбик, которого продать пока не удается.

Ранее сообщалось, что новым тренером станет Александр Кучер.

Вратари: Валерий Юрчук, Мирослав Зновенко, Яков Кинарейкин.

защитники: Владимир Адамюк, Александр Сваток, Валерий Лучкевич, Сергей Логинов, Сергей Чоботенко, Никита Кононов.

полузащитники: Александр Пихаленок, Игорь Когут, Александр Назаренко, Иван Матюшенко, Максим Соловьев, Валентин Рубчинский, Сергей Лебедев.

форварды: Артём Довбик, Алексей Гуцуляк, Артем Громов.