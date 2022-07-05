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Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 08:35 | Обновлено 05 июля 2022, 08:36
209
0

Хавбек Кривбасса: «От Вернидуба узнаем много нового»

Максим Мисляй – о работе под руководством нового главного тренера

05 июля 2022, 08:35 | Обновлено 05 июля 2022, 08:36
209
0
Хавбек Кривбасса: «От Вернидуба узнаем много нового»
ФК Кривбасс. Максим Мисляй

Полузащитник «Кривбасса» Максим Мисляй подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора команды.

«Хорошая двусторонняя игра, все хорошо себя проявили, поработали. Настроение неплохое, правда, в конце получил небольшую травму: забил бедро. В принципе, все нормально. Это наш первый сбор, и всем все очень нравится, тем более работаем с новым тренером – Юрием Вернидубом. От него узнаем много нового, тренируемся с удовольствием.

В новом сезоне «Кривбасс» будет ставить перед собой самые высокие задачи. ФК «Кривбасс» – это бренд украинского футбола. Хотим добиться вместе с родным клубом только высоких целей. Будем работать над этим», - сказал Мисляй.

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Максим Мисляй Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб учебно-тренировочные сборы
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Источник ФК Кривбасс
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