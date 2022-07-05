Хавбек Кривбасса: «От Вернидуба узнаем много нового»

Полузащитник «Кривбасса» Максим Мисляй подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора команды.

«Хорошая двусторонняя игра, все хорошо себя проявили, поработали. Настроение неплохое, правда, в конце получил небольшую травму: забил бедро. В принципе, все нормально. Это наш первый сбор, и всем все очень нравится, тем более работаем с новым тренером – Юрием Вернидубом. От него узнаем много нового, тренируемся с удовольствием.

В новом сезоне «Кривбасс» будет ставить перед собой самые высокие задачи. ФК «Кривбасс» – это бренд украинского футбола. Хотим добиться вместе с родным клубом только высоких целей. Будем работать над этим», - сказал Мисляй.