Хавбек Кривбасса: «От Вернидуба узнаем много нового»
Максим Мисляй – о работе под руководством нового главного тренера
Полузащитник «Кривбасса» Максим Мисляй подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора команды.
«Хорошая двусторонняя игра, все хорошо себя проявили, поработали. Настроение неплохое, правда, в конце получил небольшую травму: забил бедро. В принципе, все нормально. Это наш первый сбор, и всем все очень нравится, тем более работаем с новым тренером – Юрием Вернидубом. От него узнаем много нового, тренируемся с удовольствием.
В новом сезоне «Кривбасс» будет ставить перед собой самые высокие задачи. ФК «Кривбасс» – это бренд украинского футбола. Хотим добиться вместе с родным клубом только высоких целей. Будем работать над этим», - сказал Мисляй.
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