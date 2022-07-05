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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бетис бесплатно оформил трансфер Луиса Фелипе
Италия
05 июля 2022, 08:16 |
587
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бетис бесплатно оформил трансфер Луиса Фелипе

Бывший защитник «Лацио» присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента

05 июля 2022, 08:16 |
587
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бетис бесплатно оформил трансфер Луиса Фелипе
ФК Бетис

25-летний бразильский защитник Луис Фелипе перешел в севильский «Бетис» на правах свободного агента.

До этого футболист защищал цвета «Лацио», но срок его соглашения с римлянами истек. Контракт игрока с «Бетисом» рассчитан до 2027 года.

Луис Фелипе выступал за «Лацио» с 2016 года. Защитник провел в футболке «орлов» 144 матча, в которых забил два мяча.

В 2022 году футболиста пригласили в сборную Италии. Он дебютировал в первой национальной команде при Роберто Манчини.

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Источник ФК Бетис
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