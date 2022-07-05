ОФИЦИАЛЬНО. Бетис бесплатно оформил трансфер Луиса Фелипе

25-летний бразильский защитник Луис Фелипе перешел в севильский «Бетис» на правах свободного агента.

До этого футболист защищал цвета «Лацио», но срок его соглашения с римлянами истек. Контракт игрока с «Бетисом» рассчитан до 2027 года.

Луис Фелипе выступал за «Лацио» с 2016 года. Защитник провел в футболке «орлов» 144 матча, в которых забил два мяча.

В 2022 году футболиста пригласили в сборную Италии. Он дебютировал в первой национальной команде при Роберто Манчини.