Англия05 июля 2022, 07:19 | Обновлено 05 июля 2022, 07:58
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ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал хавбека сборной Португалии
Жоау Палинья продолжит карьеру в АПЛ
05 июля 2022, 07:19 | Обновлено 05 июля 2022, 07:58
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Полузащитник сборной Португалии Жоау Палинья стал игроком английского «Фулхэма».
Лиссабонский «Спортинг» получит за продажу игрока около 22 млн евро с учетом бонусов.
Палинья заключил с «Фулхэмом» пятилетний контракт с опцией продления сотрудничества еще на сезон.
В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах за «Спортинг» во всех турнирах и забил 3 мяча.
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