ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал хавбека сборной Португалии

Полузащитник сборной Португалии Жоау Палинья стал игроком английского «Фулхэма».

Лиссабонский «Спортинг» получит за продажу игрока около 22 млн евро с учетом бонусов.

Палинья заключил с «Фулхэмом» пятилетний контракт с опцией продления сотрудничества еще на сезон.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах за «Спортинг» во всех турнирах и забил 3 мяча.