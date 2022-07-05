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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал хавбека сборной Португалии
Англия
05 июля 2022, 07:19 | Обновлено 05 июля 2022, 07:58
117
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал хавбека сборной Португалии

Жоау Палинья продолжит карьеру в АПЛ

05 июля 2022, 07:19 | Обновлено 05 июля 2022, 07:58
117
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал хавбека сборной Португалии
ФК Фулхэм. Жоау Палинья

Полузащитник сборной Португалии Жоау Палинья стал игроком английского «Фулхэма».

Лиссабонский «Спортинг» получит за продажу игрока около 22 млн евро с учетом бонусов.

Палинья заключил с «Фулхэмом» пятилетний контракт с опцией продления сотрудничества еще на сезон.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах за «Спортинг» во всех турнирах и забил 3 мяча.

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Источник ФК Фулхэм
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