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  4. ВИДЕО. Динамо провело тренировку накануне поединка с Янг Бойз
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 06:23 |
39
0

ВИДЕО. Динамо провело тренировку накануне поединка с Янг Бойз

Все нацелено на главную задачу – попасть в групповой этап Лиги чемпионов

05 июля 2022, 06:23 |
39
0
ВИДЕО. Динамо провело тренировку накануне поединка с Янг Бойз
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело плановую тренировку в преддверии очередного товарищеского матча в рамках летнего тренировочного сбора, а также в рамках благотворительного турне Match for Peace! Stop the War!» («Матч за мир! Остановим войну!») со швейцарской командой «Янг Бойз».

Утром футболисты уделили время восстановительным процедурам и тренажерному залу, где с ними работали два тренера по физподготовке, а вечером провели полноценное занятие. Команда продолжает уделять основное внимание атаке и работает над этим компонентом с высокой вариативностью, используя различные упражнения. В начале работы футболисты, как всегда, сделали функциональную разминку, затем, разделившись на несколько групп, поиграли в квадратах, сделав акцент на владении мяча.

Во время основной части тренировки команда под пристальным взглядом тренерского штаба отрабатывала атакующие действия на разных стадиях. В процессе активное участие принимали наставники, которые делали необходимые подсказки и вносили коррективы в действия своих подопечных, когда это было нужно, для лучшей эффективности выполняемых упражнений.

Кроме того, к работе был привлечен спортивный инвентарь, в частности, барьеры. В целом заметно, что с каждым тренировочным днем ​​и с каждым матчем команда значительно добавляет во многих компонентах. Улучшается выносливость, выдержка, вернулась прежняя командная и индивидуальная скорость. Впереди еще достаточно времени для подготовки к сезону, за которое нужно выполнить много работы, чтобы выполнить первую задачу на сезон – попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

Встреча «Динамо» с одним из самых успешных швейцарских клубов – «Янг Бойз» состоится во вторник, 5 июля, на арене Stade Universitaire Saint-Léonard в городе Фрибур. Начало матча запланировано на 19:30 по Киеву.

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Источник ФК Динамо Киев
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