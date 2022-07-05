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  4. Бражко и Михайленко могут стать игроками Зари
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 04:42 |
51
0

Бражко и Михайленко могут стать игроками Зари

Игроки киевского «Динамо» могут усилить луганский клуб

05 июля 2022, 04:42 |
51
0
Бражко и Михайленко могут стать игроками Зари
ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

Игроки киевского «Динамо» Владимир Бражко и Николай Михайленко могут усилить луганскую «Зарю». Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Из «Мариуполя» придет Мишнев. Также будет Батагов. Скорее всего, из «Динамо»  приедут два молодых игрока Михайленко и Бражко. Также есть разговоры, что может приехать Назарий Русин», – сказал Бурбас.

Отметим, что Михайленко в прошлом сезоне на правах аренды защищал цвета «Черноморца», Бражко выступал в молодежном составе «Динамо».

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Источник Чистий підкаст
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