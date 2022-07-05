Бражко и Михайленко могут стать игроками Зари
Игроки киевского «Динамо» могут усилить луганский клуб
Игроки киевского «Динамо» Владимир Бражко и Николай Михайленко могут усилить луганскую «Зарю». Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
«Из «Мариуполя» придет Мишнев. Также будет Батагов. Скорее всего, из «Динамо» приедут два молодых игрока Михайленко и Бражко. Также есть разговоры, что может приехать Назарий Русин», – сказал Бурбас.
Отметим, что Михайленко в прошлом сезоне на правах аренды защищал цвета «Черноморца», Бражко выступал в молодежном составе «Динамо».
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