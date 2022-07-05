Бражко и Михайленко могут стать игроками Зари

Игроки киевского «Динамо» Владимир Бражко и Николай Михайленко могут усилить луганскую «Зарю». Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Из «Мариуполя» придет Мишнев. Также будет Батагов. Скорее всего, из «Динамо» приедут два молодых игрока Михайленко и Бражко. Также есть разговоры, что может приехать Назарий Русин», – сказал Бурбас.

Отметим, что Михайленко в прошлом сезоне на правах аренды защищал цвета «Черноморца», Бражко выступал в молодежном составе «Динамо».