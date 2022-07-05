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  4. ВИДЕО. Надаль в 47-й раз вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam
Уимблдон
05 июля 2022, 02:27 |
46
0

ВИДЕО. Надаль в 47-й раз вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam

Рафа очень настроен выиграть третий титул в Лондоне

05 июля 2022, 02:27 |
46
0
ВИДЕО. Надаль в 47-й раз вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в восьмой раз вышел в четвертьфинал на Уимблдоне.

В матче четвертого круга второй сеяный в трех сетах одолел Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов.

Уимблдон. Четвертый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:4, 6:2, 7:6(6)

Для Надаля это 47-й выход в четвертьфиналы турниров Grand Slam. Больше только у Новака Джоковича (53) и Роджера Федерера (58). 

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Источник Sport.ua
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