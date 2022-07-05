ВИДЕО. Надаль в 47-й раз вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в восьмой раз вышел в четвертьфинал на Уимблдоне.

В матче четвертого круга второй сеяный в трех сетах одолел Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов.

Уимблдон. Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:4, 6:2, 7:6(6)

Для Надаля это 47-й выход в четвертьфиналы турниров Grand Slam. Больше только у Новака Джоковича (53) и Роджера Федерера (58).