Уимблдон05 июля 2022, 02:27 |
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ВИДЕО. Надаль в 47-й раз вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam
Рафа очень настроен выиграть третий титул в Лондоне
05 июля 2022, 02:27 |
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в восьмой раз вышел в четвертьфинал на Уимблдоне.
В матче четвертого круга второй сеяный в трех сетах одолел Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов.
Уимблдон. Четвертый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:4, 6:2, 7:6(6)
Для Надаля это 47-й выход в четвертьфиналы турниров Grand Slam. Больше только у Новака Джоковича (53) и Роджера Федерера (58).
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