Уимблдон05 июля 2022, 01:25 | Обновлено 05 июля 2022, 01:39
47
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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля
Во вторник на корты выйдут две представительницы Украины
05 июля 2022, 01:25 | Обновлено 05 июля 2022, 01:39
47
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Пятого июля продолжатся матчи на Уимблдоне. Во вторник на корты выйдут две украинки.
Расписание матчей с участием украинок
Корт №3, второй запуск (не ранее 15:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) [4] – Сюко Аояма / Чан Хао-Чин (Япония / Тайвань) [8]
Корт №15, четвертый запуск (17:30*)
Анастасия Лопата / Айшегюль Мерт (Украина / Турция) – Элла Зайдель / Джоэль Лилли Софи Штойр (Германия)
*ориентировочное время
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