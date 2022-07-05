Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля

Пятого июля продолжатся матчи на Уимблдоне. Во вторник на корты выйдут две украинки.

Расписание матчей с участием украинок

Корт №3, второй запуск (не ранее 15:30*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) [4] – Сюко Аояма / Чан Хао-Чин (Япония / Тайвань) [8]

Корт №15, четвертый запуск (17:30*)

Анастасия Лопата / Айшегюль Мерт (Украина / Турция) – Элла Зайдель / Джоэль Лилли Софи Штойр (Германия)

*ориентировочное время

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