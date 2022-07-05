Уимблдон. Определились все участники 1/4 финала у мужчин
Рафаэль Надаль продолжил победную серию на турнирах Grand Slam в этом сезоне
В понедельник состоялись матчи четвертого круга Уимблдонского турнира в нижней половине сетки у мужчин.
Уимблдон. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Кристиан Гарин – Алекс де Минаур [19] – 2:6, 5:7, 7:6(3), 6:4, 7:6(6)
Ник Кирьос – Брэндон Накашима – 4:6, 6:4, 7:6(2), 3:6, 6:2
Тэйлор Фриц [11] – Джейсон Кублер [Q] – 6:3, 6:1, 6:4
Рафаэль Надаль [2] – Ботик ван де Зандсхулп [21] – 6:4, 6:2, 7:6(6)
Уимблдон. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Янник Синнер [10]
Давид Гоффен – Кэмерон Норри [9]
Нижняя часть сетки
Кристиан Гарин – Ник Кирьос
Тэйлор Фриц [11] – Рафаэль Надаль [2]
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