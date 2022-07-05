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  4. Уимблдон. Определились все участники 1/4 финала у мужчин
Уимблдон
05 июля 2022, 01:15 |
71
0

Уимблдон. Определились все участники 1/4 финала у мужчин

Рафаэль Надаль продолжил победную серию на турнирах Grand Slam в этом сезоне

05 июля 2022, 01:15 |
71
0
Уимблдон. Определились все участники 1/4 финала у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

В понедельник состоялись матчи четвертого круга Уимблдонского турнира в нижней половине сетки у мужчин.

Уимблдон. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

 Кристиан Гарин –  Алекс де Минаур [19] – 2:6, 5:7, 7:6(3), 6:4, 7:6(6)
 Ник Кирьос –  Брэндон Накашима – 4:6, 6:4, 7:6(2), 3:6, 6:2

 Тэйлор Фриц [11] –  Джейсон Кублер [Q] – 6:3, 6:1, 6:4
 Рафаэль Надаль [2] –  Ботик ван де Зандсхулп [21] – 6:4, 6:2, 7:6(6)

Уимблдон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Янник Синнер [10]
 Давид Гоффен –  Кэмерон Норри [9]

Нижняя часть сетки

 Кристиан Гарин –  Ник Кирьос
 Тэйлор Фриц [11] –  Рафаэль Надаль [2]

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Давид Гоффен Ник Кирьос Кэмерон Норри Алекс де Минаур Новак Джокович Кристиан Гарин Тэйлор Фриц Янник Синнер Джейсон Кублер Брэндон Накашима Уимблдон-2022 Ботик ван де Зандсхулп
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Источник Sport.ua
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