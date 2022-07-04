Рафаэль Надаль – Ботик ван де Зандсхулп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Четвертого июля в четвертом раунде Уимблдона встретятся второй номер посева Рафаэль Надаль и Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов.

Время начала матча – 20:35 по Киеву.

В следующем круге победитель сразится против американца Тэйлора Фрица.

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