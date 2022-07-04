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  4. Рафаэль Надаль – Ботик ван де Зандсхулп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
04 июля 2022, 20:37 | Обновлено 04 июля 2022, 20:39
388
0

Рафаэль Надаль – Ботик ван де Зандсхулп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга Уимблдона

04 июля 2022, 20:37 | Обновлено 04 июля 2022, 20:39
388
0
Рафаэль Надаль – Ботик ван де Зандсхулп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Четвертого июля в четвертом раунде Уимблдона встретятся второй номер посева Рафаэль Надаль и Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов.

Время начала матча – 20:35 по Киеву.

В следующем круге победитель сразится против американца Тэйлора Фрица.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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Ботик ван де Зандсхулп Рафаэль Надаль смотреть онлайн Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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