Халеп идет за вторым титулом. Известны все четвертьфиналистки на Уимблдоне

В понедельник состоялись матчи четвертого круга Уимблдонского турнира в верхней половине сетки у женщин.

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп деклассировала четвертую сеяную Паулу Бадосу. Она во второй раз в рамках этого травяного сезона сыграет против американки Аманды Анисимовой, остановившей француженку Армони Тан.

Еще одна представительница Франции Ализе Корне в трех сетах уступила прошлогодней четвертьфиналистке Айле Томлянович из Австралии.

Уимблдон. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Айла Томлянович – Ализе Корне – 4:6, 6:4, 6:3

Елена Рыбакина [17] – Петра Мартич – 7:5, 6:3

Симона Халеп [16] – Паула Бадоса [4] – 6:2, 6:1

Аманда Анисимова [20] – Армони Тан – 6:2, 6:3

Уимблдон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Айла Томлянович – Елена Рыбакина [17]

Симона Халеп [16] – Аманда Анисимова [20]

Нижняя часть сетки

Мария Боузкова – Онс Жабер [3]

Татьяна Мария – Юле Нимайер