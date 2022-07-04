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  4. Халеп идет за вторым титулом. Известны все четвертьфиналистки на Уимблдоне
Уимблдон
04 июля 2022, 20:43 |
513
0

Халеп идет за вторым титулом. Известны все четвертьфиналистки на Уимблдоне

Все француженки проиграли матчи четвертого круга

04 июля 2022, 20:43 |
513
0
Халеп идет за вторым титулом. Известны все четвертьфиналистки на Уимблдоне
WTA. Симона Халеп

В понедельник состоялись матчи четвертого круга Уимблдонского турнира в верхней половине сетки у женщин.

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп деклассировала четвертую сеяную Паулу Бадосу. Она во второй раз в рамках этого травяного сезона сыграет против американки Аманды Анисимовой, остановившей француженку Армони Тан.

Еще одна представительница Франции Ализе Корне в трех сетах уступила прошлогодней четвертьфиналистке Айле Томлянович из Австралии.

Уимблдон. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Айла Томлянович –  Ализе Корне – 4:6, 6:4, 6:3
 Елена Рыбакина [17] –  Петра Мартич – 7:5, 6:3

 Симона Халеп [16] –  Паула Бадоса [4] – 6:2, 6:1
 Аманда Анисимова [20] –  Армони Тан – 6:2, 6:3

Уимблдон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Айла Томлянович –  Елена Рыбакина [17]
 Симона Халеп [16] –  Аманда Анисимова [20]

Нижняя часть сетки

 Мария Боузкова –  Онс Жабер [3]
 Татьяна Мария –  Юле Нимайер

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Источник Sport.ua
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