Халеп идет за вторым титулом. Известны все четвертьфиналистки на Уимблдоне
Все француженки проиграли матчи четвертого круга
В понедельник состоялись матчи четвертого круга Уимблдонского турнира в верхней половине сетки у женщин.
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп деклассировала четвертую сеяную Паулу Бадосу. Она во второй раз в рамках этого травяного сезона сыграет против американки Аманды Анисимовой, остановившей француженку Армони Тан.
Еще одна представительница Франции Ализе Корне в трех сетах уступила прошлогодней четвертьфиналистке Айле Томлянович из Австралии.
Уимблдон. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Айла Томлянович – Ализе Корне – 4:6, 6:4, 6:3
Елена Рыбакина [17] – Петра Мартич – 7:5, 6:3
Симона Халеп [16] – Паула Бадоса [4] – 6:2, 6:1
Аманда Анисимова [20] – Армони Тан – 6:2, 6:3
Уимблдон. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Айла Томлянович – Елена Рыбакина [17]
Симона Халеп [16] – Аманда Анисимова [20]
Нижняя часть сетки
Мария Боузкова – Онс Жабер [3]
Татьяна Мария – Юле Нимайер
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