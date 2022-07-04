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  4. Денис ПОПОВ: «Со временем о ситуации в Украине забывают»
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 19:55 |
391
0

Денис ПОПОВ: «Со временем о ситуации в Украине забывают»

Защитник «Динамо» - об отношении к войне в мире

04 июля 2022, 19:55 |
391
0
Денис ПОПОВ: «Со временем о ситуации в Украине забывают»
ФК Динамо. Денис Попов

Защитник «Динамо» Киев Денис Попов рассказал о начале подготовки к новому сезону:

- Позади две недели сборов, полторы недели работаем за границей. В каких функциональных кондициях сейчас команда?
- Те футболисты, которые собрались раньше и уже провели определенную часть работы, играли в товарищеских матчах, то, думаю, они в более-менее хороших кондициях. Сборники и легионеры находятся с командой всего четыре дня, так что пока набираем форму. Немного тяжеловато, поскольку была небольшая пауза, плюс сейчас жара влияет на функциональное состояние. Но это нормально, предсезонный сбор всегда проходит тяжело, но потом в официальных матчах будет уже полегче.

- Очень трудно сейчас сфокусироваться на тренировочном процессе из-за происходящих на родине событий?
- Я и раньше говорил, что, конечно, тяжело. К примеру, я свою маму не видел уже четыре-пять месяцев. Всех разбросало по миру, и тяжело не видеться с родными. Хорошо, что удалось съездить в Киев, повидать кого-то - хоть немного радости. Но очень жаль пострадавших людей. В целом, очень сложная ситуация, и трудно что-либо говорить. Мы стараемся, готовимся, потому что у нас свое поле боя, и нам нужно здесь добиваться побед и прославлять нашу страну.

- Чувствуешь ли ты и партнеры ответственность, которая возложена на команду, ведь на нас, можно сказать, смотрит весь мир?
– Да, конечно, и на сборную, и на «Динамо», и на другие украинские клубы, которые будут выступать в еврокубках, возлагается большая ответственность. Из-за таких событий о нас помнят, ведь создается впечатление, что со временем о ситуации в нашей стране забывают. Надо напоминать, что мы не причастны к этому, и на нашу землю напали захватчики.

- Мирча Луческу нагружает футболистов – почти каждый день по две тренировки, игроки занимаются даже в дни матчей. Нет ли усталости?
– Немного есть, но это нормально. По словам Мистера, нам нужно поставить базу, от которой уже отталкиваться в дальнейших тренировках, вспомнить наши взаимосвязи. Сейчас самое главное – набрать функциональные кондиции.

– Что можешь сказать воинам, которые сейчас защищают родную землю от захватчиков?
– Нет таких слов, чтобы отблагодарить их за мужество, за то, что они делают. Просто большое спасибо, низкий поклон. Все поддерживают вас как могут. Украина обязательно победит!

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Источник ФК Динамо Киев
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