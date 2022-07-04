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  4. Сергей ПАЛКИН: «Спорт в россии – инструмент пропаганды»
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 19:20 |
198
0

Сергей ПАЛКИН: «Спорт в россии – инструмент пропаганды»

Гендиректор «Шахтера» - об отстранении россии от европейского футбола

04 июля 2022, 19:20 |
198
0
Сергей ПАЛКИН: «Спорт в россии – инструмент пропаганды»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

С 5 по 11 июля в Лозанне Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию россии относительно отстранения российских команд от международных турниров. Своим мнением по поводу этого дела поделился президент «Шахтера» Сергей Палкин:

«CAS не может поддержать российскую апелляцию. Спорт в россии, и футбол в частности, является важным инструментом государственной пропаганды, продвигая российскую политику смерти и разрушения. Бессмысленное вторжение россии и массовые убийства в Украине не имеют ничего общего с fair play, демократией и солидарностью – ценностями, призванными продвигать спорт.

Очень важно, чтобы суд поддержал организации из разных сфер по всему миру в исключении и изоляции россии от любого «нормального существования» до тех пор, пока она не прекратит войну с Украиной и не откажется от всех оккупированных украинских территорий».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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