Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продлил контракт с Моутинью
Англия
04 июля 2022, 18:58 | Обновлено 04 июля 2022, 19:04
114
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продлил контракт с Моутинью

35-летний хавбек заключил с «волками» однолетнее соглашение

04 июля 2022, 18:58 | Обновлено 04 июля 2022, 19:04
114
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продлил контракт с Моутинью
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Моутинью

Английский «Вулверхэмптон» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Португалии Жоау Моутинью.

35-летний хавбек проведет свой пятый сезон на стадионе «Мулинекс» – футболист заключил с «волками» однолетний контракт.

В прошлом сезоне Моутинью провел за «Вулверхэмптон» 39 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Салах продлил контракт с Ливерпулем до 2025 года
39-летний Кравченко намерен играть дальше. Игрок останется в Черноморце
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал контракты с четырьмя игроками
Жоау Моутинью Вулверхэмптон продление контракта
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Вулверхэмптон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
Футбол | 04 июля 2022, 11:23 6
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника

Судя по всему, у «Металлиста» большие проблемы

ДМИТРУЛИН: «Русские вынесли из дома футболки Ривалдо, Тюрама и Воронина»
Война | 04 июля 2022, 13:30 2
ДМИТРУЛИН: «Русские вынесли из дома футболки Ривалдо, Тюрама и Воронина»
ДМИТРУЛИН: «Русские вынесли из дома футболки Ривалдо, Тюрама и Воронина»

Экс-защитник «Динамо» и сборной Украины рассказал, что российские солдаты вынесли из его дома

Венгрия – Украина – 1:2. Бронзовые медали Евро! Видео голов и обзор матча
Футзал | 03.07.2022, 21:10
Венгрия – Украина – 1:2. Бронзовые медали Евро! Видео голов и обзор матча
Венгрия – Украина – 1:2. Бронзовые медали Евро! Видео голов и обзор матча
5 футболистов, которые стали мэрами
Футбол | 04.07.2022, 16:20
5 футболистов, которые стали мэрами
5 футболистов, которые стали мэрами
Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»
Футбол | 04.07.2022, 16:47
Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»
Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Второе поражение в карьере. Майрис Бриедис потерял титул тяжелого веса
Второе поражение в карьере. Майрис Бриедис потерял титул тяжелого веса
02.07.2022, 17:31 11
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков
03.07.2022, 11:33 1
Футбол
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
03.07.2022, 10:26 9
Футбол
Уход вратаря Шахтера, победа Динамо, прерванная серия Свёнтек, Лион и Тете
Уход вратаря Шахтера, победа Динамо, прерванная серия Свёнтек, Лион и Тете
03.07.2022, 03:54
Другие виды
Александр КРАВЧЕНКО: «Самые большие ужасы пережила Блашко в Чернигове»
Александр КРАВЧЕНКО: «Самые большие ужасы пережила Блашко в Чернигове»
03.07.2022, 03:43
Биатлон
Бронзовый успех. Женская сборная Украины по футзалу одолела Венгрию
Бронзовый успех. Женская сборная Украины по футзалу одолела Венгрию
03.07.2022, 18:16 2
Футзал
Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча
Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча
02.07.2022, 23:58
Футбол
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
03.07.2022, 11:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем