Англия04 июля 2022, 18:58 | Обновлено 04 июля 2022, 19:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продлил контракт с Моутинью
35-летний хавбек заключил с «волками» однолетнее соглашение
04 июля 2022, 18:58 | Обновлено 04 июля 2022, 19:04
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Английский «Вулверхэмптон» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Португалии Жоау Моутинью.
35-летний хавбек проведет свой пятый сезон на стадионе «Мулинекс» – футболист заключил с «волками» однолетний контракт.
В прошлом сезоне Моутинью провел за «Вулверхэмптон» 39 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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