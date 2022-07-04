ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон продлил контракт с Моутинью

Английский «Вулверхэмптон» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Португалии Жоау Моутинью.

35-летний хавбек проведет свой пятый сезон на стадионе «Мулинекс» – футболист заключил с «волками» однолетний контракт.

В прошлом сезоне Моутинью провел за «Вулверхэмптон» 39 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.