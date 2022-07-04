Анатолий НУРИЕВ: «Врагу не пожелаешь того, что творится в Украине»

26-летний форвард «Сабаха» и национальной сборной Азербайджана Анатолий Нуриев, выступавший в УПЛ за «Минай» и «Колос», высказался о российско-украинской войне.

«Реакция на события 24 февраля? Возмущение, которое даже нельзя описать словами. Страх, что творится. Когда в людях не осталось ни капли человечности, это страшно. Врагу не пожелаешь того, что творится в Украине. Это – ненормально. То, что происходит, невозможно было представить и вообразить. Даже сейчас говорю об этом, а у самого на глазах выступают слезы», - сказал Нуриев.