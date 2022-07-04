Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий НУРИЕВ: «Врагу не пожелаешь того, что творится в Украине»
Другие новости
04 июля 2022, 18:43 | Обновлено 04 июля 2022, 18:48
323
1

Анатолий НУРИЕВ: «Врагу не пожелаешь того, что творится в Украине»

Нападающий «Сабаха» высказался о войне

04 июля 2022, 18:43 | Обновлено 04 июля 2022, 18:48
323
1
Анатолий НУРИЕВ: «Врагу не пожелаешь того, что творится в Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Нуриев

26-летний форвард «Сабаха» и национальной сборной Азербайджана Анатолий Нуриев, выступавший в УПЛ за «Минай» и «Колос», высказался о российско-украинской войне.

«Реакция на события 24 февраля? Возмущение, которое даже нельзя описать словами. Страх, что творится. Когда в людях не осталось ни капли человечности, это страшно. Врагу не пожелаешь того, что творится в Украине. Это – ненормально. То, что происходит, невозможно было представить и вообразить. Даже сейчас говорю об этом, а у самого на глазах выступают слезы», - сказал Нуриев.

По теме:
Денис ПОПОВ: «Со временем о ситуации в Украине забывают»
Анна РЫЖИКОВА: «Бывает вопрос: «А что, война еще не закончилась?»
Волчанск может не сыграть в новом сезоне Второй лиги
Анатолий Нуриев Сабах Азербайджан российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов
Футбол | 04 июля 2022, 12:30 0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов

Кэлвин Филлипс перебрался в команду Хосепа Гвардиолы

37-летний экс-легионер Динамо сменил клуб в Австралии
Футбол | 03 июля 2022, 20:45 1
37-летний экс-легионер Динамо сменил клуб в Австралии
37-летний экс-легионер Динамо сменил клуб в Австралии

Милош Нинкович не собирается завершать карьеру

ДМИТРУЛИН: «Русские вынесли из дома футболки Ривалдо, Тюрама и Воронина»
Война | 04.07.2022, 13:30
ДМИТРУЛИН: «Русские вынесли из дома футболки Ривалдо, Тюрама и Воронина»
ДМИТРУЛИН: «Русские вынесли из дома футболки Ривалдо, Тюрама и Воронина»
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель назначил нового главного тренера
Футбол | 04.07.2022, 19:02
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель назначил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель назначил нового главного тренера
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
Война | 04.07.2022, 09:59
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sand
А ми ворогу бажаємо ще гіршого. Щоб вся кацапня повиздихала, та навіть пам'яті про неї не залишилося
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
03.07.2022, 16:20 1
Футбол
Уимблдон. Определились все участники четвертого круга у мужчин
Уимблдон. Определились все участники четвертого круга у мужчин
02.07.2022, 23:17
Теннис
ВИДЕО. Четыре нокдауна за раунд. Украинец завоевал пояс IBF International
ВИДЕО. Четыре нокдауна за раунд. Украинец завоевал пояс IBF International
03.07.2022, 01:25 1
Бокс
Венгрия – Украина – 1:2. Бронзовые медали Евро! Видео голов и обзор матча
Венгрия – Украина – 1:2. Бронзовые медали Евро! Видео голов и обзор матча
03.07.2022, 21:10 1
Футзал
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
04.07.2022, 11:23 6
Футбол
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
03.07.2022, 11:41 1
Футбол
ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку
ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку
02.07.2022, 21:27 3
Футбол
Александр КРАВЧЕНКО: «Самые большие ужасы пережила Блашко в Чернигове»
Александр КРАВЧЕНКО: «Самые большие ужасы пережила Блашко в Чернигове»
03.07.2022, 03:43
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем