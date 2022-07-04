Уимблдон. Киченок и Олару проиграли лидерам посева

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в парном разряде Уимблдона.

В третьем круге в дуэте с Ралукой Олару из Румынии украинка проиграла первому сеяному тандему Элиза Мертенс / Чжан Шуай (Бельгия / Китай).

Уимблдон. Третий круг

Надежда Киченок / Ралука Олару – Элиза Мертенс / Чжан Шуай – 4:6, 3:6

Отметим, что Надя трижды подряд останавливается на травяном мейджоре в рамках 1/8 финала. Всего для украинки это была шестая попытка пробиться в четвертьфинал турнира Grand Slams, все они заканчивались поражением.