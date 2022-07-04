Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Уимблдон. Киченок и Олару проиграли лидерам посева
Уимблдон
04 июля 2022, 18:23 |
388
0

Уимблдон. Киченок и Олару проиграли лидерам посева

Надежда снова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Grand Slams

04 июля 2022, 18:23 |
388
0
Уимблдон. Киченок и Олару проиграли лидерам посева
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок и Ралука Олару

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в парном разряде Уимблдона.

В третьем круге в дуэте с Ралукой Олару из Румынии украинка проиграла первому сеяному тандему Элиза Мертенс / Чжан Шуай (Бельгия / Китай).

Уимблдон. Третий круг
Надежда Киченок / Ралука Олару – Элиза Мертенс / Чжан Шуай – 4:6, 3:6

Отметим, что Надя трижды подряд останавливается на травяном мейджоре в рамках 1/8 финала. Всего для украинки это была шестая попытка пробиться в четвертьфинал турнира Grand Slams, все они заканчивались поражением.

По теме:
ВИДЕО. Гарин отыгрался с 0:2 по сетам и впервые сыграет в 1/4 финале Шлема
Киченок / Олару – Мертенс / Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон. Киченок и Остапенко обыграли британок на пути в 1/4 финала
Надежда Киченок Ралука Олару смотреть онлайн Чжан Шуай Элиза Мертенс Уимблдон-2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на четвертое июля
Теннис | 04 июля 2022, 07:10 0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на четвертое июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на четвертое июля

В понедельник на корты выйдут три представительницы Украины

5 футболистов, которые стали мэрами
Футбол | 04 июля 2022, 16:20 2
5 футболистов, которые стали мэрами
5 футболистов, которые стали мэрами

Блогер Sport.ua – о футболистах-мэрах

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов
Футбол | 04.07.2022, 12:30
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
Война | 04.07.2022, 09:59
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
Уимблдон. Определилась половина участников 1/4 финала у мужчин
Теннис | 04.07.2022, 00:44
Уимблдон. Определилась половина участников 1/4 финала у мужчин
Уимблдон. Определилась половина участников 1/4 финала у мужчин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
03.07.2022, 10:26 9
Футбол
Александр КРАВЧЕНКО: «Самые большие ужасы пережила Блашко в Чернигове»
Александр КРАВЧЕНКО: «Самые большие ужасы пережила Блашко в Чернигове»
03.07.2022, 03:43
Биатлон
Второе поражение в карьере. Майрис Бриедис потерял титул тяжелого веса
Второе поражение в карьере. Майрис Бриедис потерял титул тяжелого веса
02.07.2022, 17:31 11
Бокс
Венгрия – Украина – 1:2. Бронзовые медали Евро! Видео голов и обзор матча
Венгрия – Украина – 1:2. Бронзовые медали Евро! Видео голов и обзор матча
03.07.2022, 21:10 1
Футзал
Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1
Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1
03.07.2022, 12:34 27
Футбол
ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку
ФОТО. Юрий Вернидуб сделал патриотическую татуировку
02.07.2022, 21:27 3
Футбол
ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
02.07.2022, 22:10 1
Теннис
Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча
Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча
02.07.2022, 23:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем