Во вторник, 5 июля, в армянском Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна состоится первый поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Пюник» примет румынский «ЧФР Клуж». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Пюник

Команда из Еревана по итогам прошлого сезона стала чемпионом Армении, выиграв рекордный 15-й титул лучшего клуба страны. Подопечные Егише Меликяна в чемпионской гонке опередили «Арарат-Армению» лишь на одно очко. В еврокубках «Пюник» последние 3 года не играл, а в Лигу чемпионов и вовсе смог вернуться спустя 7 лет.

Золотые медали национального первенства вместе с «Пюником» завоевал украинский защитник Антон Братков, который уже выступал под руководством Меликяна во «Львове». Также армянский клуб этим летом усилился еще одним украинцем Сергеем Вакуленко. Экс-защитник «Карпат» последние два года выступал за вышеупомянутый «Арарат-Армению».

ЧФР Клуж

Восьмикратный чемпион Румынии пятый раз подряд имеет честь представлять свою футбольную ассоциацию в Лиге чемпионов. «Железнодорожники» в прошлом сезоне оставили позади самый титулованный клуб страны – «Стяуа», опередив главного соперника на 14 баллов.

Что касается еврокубковой кампании, то в первом в истории розыгрыше Лиги конференций «ЧФР Клуж» добрался до группового этапа, где занял четвертое место в квартете. Лучшее достижение румынского клуба в еврокубках – 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2019/20.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «ЧФР Клуж» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Пюник»: Бучнев – Гонсалес, Вакуленко, Баранов, Братков, Жуниньо, Самбрано, Арутюнян, Младенович, Джахани, Радески.



«ЧФР Клуж»: Балградян – Маня, Бурке, Граовац, Камора, Боатенг, Бордеяну, Хаммершой-Мистрати, Дяк, Пеун, Дебелюх.

5 июля, вторник