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  4. Пюник – ЧФР Клуж. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов
04 июля 2022, 18:20 | Обновлено 04 июля 2022, 18:25
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Пюник – ЧФР Клуж. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

В составе чемпиона Армении, под руководством Егише Меликяна, играют украинцы Братков и Вакуленко

04 июля 2022, 18:20 | Обновлено 04 июля 2022, 18:25
171
0
Пюник – ЧФР Клуж. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Пюник. Егише Меликян

Во вторник, 5 июля, в армянском Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна состоится первый поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Пюник» примет румынский «ЧФР Клуж». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Пюник

 

Команда из Еревана по итогам прошлого сезона стала чемпионом Армении, выиграв рекордный 15-й титул лучшего клуба страны. Подопечные Егише Меликяна в чемпионской гонке опередили «Арарат-Армению» лишь на одно очко. В еврокубках «Пюник» последние 3 года не играл, а в Лигу чемпионов и вовсе смог вернуться спустя 7 лет.

Золотые медали национального первенства вместе с «Пюником» завоевал украинский защитник Антон Братков, который уже выступал под руководством Меликяна во «Львове». Также армянский клуб этим летом усилился еще одним украинцем Сергеем Вакуленко. Экс-защитник «Карпат» последние два года выступал за вышеупомянутый «Арарат-Армению».

ЧФР Клуж

 

Восьмикратный чемпион Румынии пятый раз подряд имеет честь представлять свою футбольную ассоциацию в Лиге чемпионов. «Железнодорожники» в прошлом сезоне оставили позади самый титулованный клуб страны – «Стяуа», опередив главного соперника на 14 баллов.

Что касается еврокубковой кампании, то в первом в истории розыгрыше Лиги конференций «ЧФР Клуж» добрался до группового этапа, где занял четвертое место в квартете. Лучшее достижение румынского клуба в еврокубках – 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2019/20.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «ЧФР Клуж» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Пюник»: Бучнев – Гонсалес, Вакуленко, Баранов, Братков, Жуниньо, Самбрано, Арутюнян, Младенович, Джахани, Радески.
 
«ЧФР Клуж»: Балградян – Маня, Бурке, Граовац, Камора, Боатенг, Бордеяну, Хаммершой-Мистрати, Дяк, Пеун, Дебелюх.

5 июля, вторник

«Пюник» – «ЧФР Клуж»
Ереван. Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна. 19:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Пюник ЧФР Клуж прогнозы Денис Шаховец Лига чемпионов Антон Братков Сергей Вакуленко Егише Меликян
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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