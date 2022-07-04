Кривбасс проведет спарринги с Александрией и Ингульцом

Криворожский «Кривбасс» завершил первый летний учебно-тренировочный сбор и уже в среду начнет второй.

Уже известно о планах «красно-белых» на второй этап подготовки к новому сезону. Команда продолжит тренироваться в Кривом Роге на полях клубной академии.

Запланировано два контрольных матча. 12 июля «Кривбасс» сыграет против «Александрии» на поле соперника, а 17 июля в Кривом Роге примет петровский «Ингулец».