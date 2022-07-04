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Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 16:21 | Обновлено 04 июля 2022, 16:38
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Кривбасс проведет спарринги с Александрией и Ингульцом

Команда Юрия Вернидуба запланировала два контрольных матча на втором сборе

04 июля 2022, 16:21 | Обновлено 04 июля 2022, 16:38
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0
Кривбасс проведет спарринги с Александрией и Ингульцом
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» завершил первый летний учебно-тренировочный сбор и уже в среду начнет второй.

Уже известно о планах «красно-белых» на второй этап подготовки к новому сезону. Команда продолжит тренироваться в Кривом Роге на полях клубной академии.

Запланировано два контрольных матча. 12 июля «Кривбасс» сыграет против «Александрии» на поле соперника, а 17 июля в Кривом Роге примет петровский «Ингулец».

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контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
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Источник ФК Кривбасс
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