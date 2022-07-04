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  4. УСТИМЕНКО: «Кривбасс однозначно будет сражаться за победу в каждом матче»
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 15:48 | Обновлено 04 июля 2022, 15:51
109
0

УСТИМЕНКО: «Кривбасс однозначно будет сражаться за победу в каждом матче»

Новичок «Кривбасса» – о предстоящем старте в УПЛ

04 июля 2022, 15:48 | Обновлено 04 июля 2022, 15:51
109
0
УСТИМЕНКО: «Кривбасс однозначно будет сражаться за победу в каждом матче»
ФК Кривбасс. Денис Устименко

Нападающий «Кривбасса» Денис Устименко подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора команды.

«Получился плодотворный первый сбор. У нас подобрался хороший коллектив. Интересные тренировки, все идет по плану. Да, где-то немного тяжеловато, но это сборы. Что касается нового сезона, то «Кривбасс» однозначно будет сражаться за победу в каждом матче. Будем выполнять задачи на сезон. Понимаем, что грядущий чемпионат будет нелегким, но мы усердно готовимся и уверены, что все будет хорошо.

Что касается моего гола, то, конечно, рад, что удалось отличиться. Мне вкатили в зону, совершил несколько обманных движений и точно пробил в ближний угол. Игра получилась немного тяжеловатой, ведь это последний день сбора. Сейчас несколько выходных и начинаем готовиться на втором сборе. Двигаемся дальше», - сказал Устименко.

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Источник ФК Кривбасс
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