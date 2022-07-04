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04 июля 2022, 15:20 | Обновлено 04 июля 2022, 15:26
611
0

Виктор Цыганков в отпуске попробовал себя в настольном хоккее

Вингер «Динамо» и сборной Украины сыграл в самую быструю игру в мире

04 июля 2022, 15:20 | Обновлено 04 июля 2022, 15:26
611
0
Виктор Цыганков в отпуске попробовал себя в настольном хоккее
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время отпуска полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков сыграл в настольный хоккей и получил именную футболку от вице-президента ФНХУ.

О хоккейной баталии с футболистом рассказал игрок сборной Украины по настольному хоккею Игорь Запорожец.

«Имея возможность лично поиграть с Виктором в настольный хоккей, я был поражен мгновенной реакцией и удивительно быстрыми руками футболиста, очень активная игра вратарем – отразил все буллиты. Будучи левшой, Виктор использовал для атак обычно левую зону нападения. Он показал себя как действительно ловкий и способный игрок настольного хоккея, что неудивительно, ведь талантливый человек – талантлив во всем. Вручил Виктору официальную игровую форму сборной Украины, которая была в Таллинне на ЧМ-2019.

Война закончится, мы обязательно победим и пригласим Виктора поучаствовать на одном из знаковых турниров Украины – этапе Мирового тура в Киеве по настольному хоккею. При желании, сыграть в турнире или просто произвести почетный вброс шайбы. Все будет Украина!», - сказал Игорь Запорожец.

Фото Игоря Запорожца

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Виктор Цыганков Динамо Киев настольный хоккей
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Источник Sport.ua
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