Виктор Цыганков в отпуске попробовал себя в настольном хоккее
Вингер «Динамо» и сборной Украины сыграл в самую быструю игру в мире
Во время отпуска полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков сыграл в настольный хоккей и получил именную футболку от вице-президента ФНХУ.
О хоккейной баталии с футболистом рассказал игрок сборной Украины по настольному хоккею Игорь Запорожец.
«Имея возможность лично поиграть с Виктором в настольный хоккей, я был поражен мгновенной реакцией и удивительно быстрыми руками футболиста, очень активная игра вратарем – отразил все буллиты. Будучи левшой, Виктор использовал для атак обычно левую зону нападения. Он показал себя как действительно ловкий и способный игрок настольного хоккея, что неудивительно, ведь талантливый человек – талантлив во всем. Вручил Виктору официальную игровую форму сборной Украины, которая была в Таллинне на ЧМ-2019.
Война закончится, мы обязательно победим и пригласим Виктора поучаствовать на одном из знаковых турниров Украины – этапе Мирового тура в Киеве по настольному хоккею. При желании, сыграть в турнире или просто произвести почетный вброс шайбы. Все будет Украина!», - сказал Игорь Запорожец.
Фото Игоря Запорожца
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