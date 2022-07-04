Волчанск может не сыграть в новом сезоне Второй лиги
Инфраструктура клуба пострадала в ходе войны в Украине
Футбольный клуб «Волчанск», выступавший во Второй лиге чемпионата Украины, может не стартовать в новом сезоне.
Клуб, который базировался в Харьковской области, претерпел серьезные потери в инфраструктуре по ходу военных действий в Украине.
Также известно, что арендованные игроки «Волчанска» вернутся в расположение своих команд.
Напомним, что Кабинет министров Украины постановил возобновить проведение спортивных соревнований на территории страны в условиях военного положения.
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