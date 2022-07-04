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Украина. Вторая лига
04 июля 2022, 14:39 | Обновлено 04 июля 2022, 14:46
188
0

Волчанск может не сыграть в новом сезоне Второй лиги

Инфраструктура клуба пострадала в ходе войны в Украине

04 июля 2022, 14:39 | Обновлено 04 июля 2022, 14:46
188
0
Волчанск может не сыграть в новом сезоне Второй лиги
ФК Волчанск

Футбольный клуб «Волчанск», выступавший во Второй лиге чемпионата Украины, может не стартовать в новом сезоне.

Клуб, который базировался в Харьковской области, претерпел серьезные потери в инфраструктуре по ходу военных действий в Украине.

Также известно, что арендованные игроки «Волчанска» вернутся в расположение своих команд.

Напомним, что Кабинет министров Украины постановил возобновить проведение спортивных соревнований на территории страны в условиях военного положения.

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Волчанск Вторая лига Украины российско-украинская война
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Источник Sportarena
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