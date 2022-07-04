Воспитанник Динамо сделал хет-трик в чемпионате Литвы

Бывший нападающий «Динамо» Алексей Щебетун отличился хет-триком в дебютном поединке в чемпионате Литвы.

Форвард «Шауляя» в поединке 18-го тура против «Джюгаса» (3:2) оформил «трюк со шляпой». Первый мяч 25-летний нападающий забил с пенальти, второй и третий - с игры.

Победный мяч, на 88-й минуте встречи, получился на редкость красивым. Щебетун обыграл вратаря за пределами штрафной и парашютом направил мяч в верхний угол ворот, перебросив сразу нескольких защитников.

Отметим, что Алексей Щебетун перешел в «Шауляй» в конце июня после недельного просмотра. Последним его клубом в Украине была «Оболонь». В минувшем сезоне Первой лиги Щебетун сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол.