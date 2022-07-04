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04 июля 2022, 07:25 | Обновлено 04 июля 2022, 15:30
448
0

Воспитанник Динамо сделал хет-трик в чемпионате Литвы

Алексей Щебетун выдал перформанс в дебютном матче

04 июля 2022, 07:25 | Обновлено 04 июля 2022, 15:30
448
0
Воспитанник Динамо сделал хет-трик в чемпионате Литвы
Print Screen. Алексей Щебетун

Бывший нападающий «Динамо» Алексей Щебетун отличился хет-триком в дебютном поединке в  чемпионате Литвы.

Форвард «Шауляя» в поединке 18-го тура против «Джюгаса» (3:2) оформил «трюк со шляпой». Первый мяч 25-летний нападающий забил с пенальти, второй и третий - с игры.

Победный мяч, на 88-й минуте встречи, получился на редкость красивым. Щебетун обыграл вратаря за пределами штрафной и парашютом направил мяч в верхний угол ворот, перебросив сразу нескольких защитников.

Отметим, что Алексей Щебетун перешел в «Шауляй» в конце июня после недельного просмотра. Последним его клубом в Украине была «Оболонь». В минувшем сезоне Первой лиги Щебетун сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол.

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Алексей Щебетун Шауляй Джюгас Тельшяй чемпионат Литвы по футболу
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Источник Sport.ua
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