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  4. ВИДЕО. Он вернулся. Первое интервью Лукаку после перехода в Интер
Италия
04 июля 2022, 13:45 |
45
0

ВИДЕО. Он вернулся. Первое интервью Лукаку после перехода в Интер

Игрок снова будет выступать в Милане

04 июля 2022, 13:45 |
45
0
ВИДЕО. Он вернулся. Первое интервью Лукаку после перехода в Интер
twitter.com/inter

Форвард Ромелу Лукаку прокомментировал свое возвращение в «Интер». Год назад игрок за рекордные для «Челси» 95 миллионов фунтов перебрался в лондонскую команду, но там не закрепился и теперь снова будет выступать в Милане.

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Источник Sport.ua
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