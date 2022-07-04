Италия04 июля 2022, 13:45 |
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ВИДЕО. Он вернулся. Первое интервью Лукаку после перехода в Интер
Игрок снова будет выступать в Милане
04 июля 2022, 13:45 |
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Форвард Ромелу Лукаку прокомментировал свое возвращение в «Интер». Год назад игрок за рекордные для «Челси» 95 миллионов фунтов перебрался в лондонскую команду, но там не закрепился и теперь снова будет выступать в Милане.
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