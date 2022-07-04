Денис БОЙКО: «Не думал покидать Динамо из-за войны. Это немыслимо»

Вратарь «Динамо» Денис Бойко не планирует покидать киевскую команду из-за того, что в стране идет война.

- Денис, вам 34 года и за плечами долгая карьера футболиста. Можно ли сравнить то, через что вы сейчас проходите, с чем-либо еще, через что вы прошли?

- Никогда. Я никогда не мог представить, что в 21 веке в моей стране будет война. Это невероятно…

- Рассматривали ли вы уход из киевского «Динамо» в другой клуб? Европейский, чтобы защитить свою семью, чтобы защитить себя?

- Нет. Как я уже сказал, клуб сделал все для наших семей, для персонала, для всех людей, которые работают в «Динамо». Я никогда не думал о том, чтобы покинуть клуб из-за войны. Это немыслимо. Я должен помочь клубу, моей стране. Я не могу уйти сейчас.

- Как вы думаете, скоро ли возобновится чемпионат Украины?

- Да, это возможно. И мы должны возобновить чемпионат. Это важно для нашей страны, для нашего народа. Мы должны показать всему миру, что мы живы, что мы продолжаем играть в футбол, что мы продолжаем жить, что мы делаем все возможное в Украине, чтобы выиграть эту войну. Спорт – один из способов сделать это.