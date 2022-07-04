Украина. Премьер лига04 июля 2022, 12:51 |
409
0
ВИДЕО. Ворскла начала работу в Польше, команде представили Скрипника
Тренерский штаб приступил к работе
04 июля 2022, 12:51 |
409
0
«Ворскла» показала, как команда начала подготовку к матчам квалификации Лиги конференций. Полтавчане работают в Польше.
Футболисты уже познакомились с новым тренером Виктором Скрипником и его штабом.
«Ворскла» сыграет против АИКа 21 и 27 июля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 июля 2022, 16:20 1
Юлия поразила ворота с дальней дистанции
Футбол | 04 июля 2022, 08:59 3
Хотя Евгений пока не принял окончательное решение
Футбол | 03.07.2022, 22:35
Футбол | 03.07.2022, 12:55
Футбол | 04.07.2022, 11:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.07.2022, 22:35 1
03.07.2022, 11:41 1
03.07.2022, 09:10
03.07.2022, 10:26 9
02.07.2022, 17:31 11
Другие виды
Бокс