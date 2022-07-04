ВИДЕО. Ворскла начала работу в Польше, команде представили Скрипника

«Ворскла» показала, как команда начала подготовку к матчам квалификации Лиги конференций. Полтавчане работают в Польше.

Футболисты уже познакомились с новым тренером Виктором Скрипником и его штабом.

«Ворскла» сыграет против АИКа 21 и 27 июля.