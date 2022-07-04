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  4. ВИДЕО. Ворскла начала работу в Польше, команде представили Скрипника
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 12:51 |
409
0

ВИДЕО. Ворскла начала работу в Польше, команде представили Скрипника

Тренерский штаб приступил к работе

04 июля 2022, 12:51 |
409
0
ВИДЕО. Ворскла начала работу в Польше, команде представили Скрипника
vorskla.com.ua

«Ворскла» показала, как команда начала подготовку к матчам квалификации Лиги конференций. Полтавчане работают в Польше.

Футболисты уже познакомились с новым тренером Виктором Скрипником и его штабом.

«Ворскла» сыграет против АИКа 21 и 27 июля.

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Источник Sport.ua
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