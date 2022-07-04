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  4. Днепр-1 хотел пригласить Григорчука. Тренер отказался уйти из Черноморца
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 12:14 |
133
0

Днепр-1 хотел пригласить Григорчука. Тренер отказался уйти из Черноморца

Пришлось переключиться на Кучера

04 июля 2022, 12:14 |
133
0
Днепр-1 хотел пригласить Григорчука. Тренер отказался уйти из Черноморца
chernomorets.odessa.ua

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» на замену Игора Йовичевича, который переходит в «Шахтер», хотел пригласить наставника «Черноморца» Романа Григорчука.

Однако Григорчук отказался покидать одесскую команду.

Сообщается, что тренер ранее уже включился в проект «Черноморца», дал обещание руководству и не хочет уходить из команды, несмотря на сложную ситуацию.

В итоге «Днепр-1», скорее всего, возглавит тренер «Металлиста» Александр Кучер.

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Черноморец Одесса Роман Григорчук Днепр-1
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Источник ТаТоТаке
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