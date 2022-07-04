Украина. Премьер лига04 июля 2022, 12:14 |
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Днепр-1 хотел пригласить Григорчука. Тренер отказался уйти из Черноморца
Пришлось переключиться на Кучера
04 июля 2022, 12:14 |
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По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» на замену Игора Йовичевича, который переходит в «Шахтер», хотел пригласить наставника «Черноморца» Романа Григорчука.
Однако Григорчук отказался покидать одесскую команду.
Сообщается, что тренер ранее уже включился в проект «Черноморца», дал обещание руководству и не хочет уходить из команды, несмотря на сложную ситуацию.
В итоге «Днепр-1», скорее всего, возглавит тренер «Металлиста» Александр Кучер.
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