Днепр-1 хотел пригласить Григорчука. Тренер отказался уйти из Черноморца

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» на замену Игора Йовичевича, который переходит в «Шахтер», хотел пригласить наставника «Черноморца» Романа Григорчука.

Однако Григорчук отказался покидать одесскую команду.

Сообщается, что тренер ранее уже включился в проект «Черноморца», дал обещание руководству и не хочет уходить из команды, несмотря на сложную ситуацию.

В итоге «Днепр-1», скорее всего, возглавит тренер «Металлиста» Александр Кучер.