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  4. ФОТО. Милан представил домашнюю форму на следующий сезон
Италия
04 июля 2022, 11:59 |
403
0

ФОТО. Милан представил домашнюю форму на следующий сезон

Экипировка выполнена в традиционных цветах клуба

04 июля 2022, 11:59 |
403
0
ФОТО. Милан представил домашнюю форму на следующий сезон
ФК Милан. Оливье Жиру

«Милан» представил комплект домашней формы на новый сезон.

Технический спонсор – немецкая компания Puma.

Комплект выполнен в традиционных красно-черных цветах, на спине футболок надпись Sempre Milan (Милан навсегда).

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Источник ФК Милан
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