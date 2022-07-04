Италия04 июля 2022, 11:59 |
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ФОТО. Милан представил домашнюю форму на следующий сезон
Экипировка выполнена в традиционных цветах клуба
04 июля 2022, 11:59 |
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«Милан» представил комплект домашней формы на новый сезон.
Технический спонсор – немецкая компания Puma.
Комплект выполнен в традиционных красно-черных цветах, на спине футболок надпись Sempre Milan (Милан навсегда).
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