Джокович рассказал, какие качества должен иметь идеальный игрок
Новак не включил себя ни в одну из категорий
20-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович собрал идеального теннисиста, но не стал включать в список свои сильные стороны.
Идеальный теннисист, по мнению Джоковича должна обладать следующими качествами:
Подача: Опелка, Изнер или Карлович (подают, как с пятого этажа), у Кирьоса плавное движение.
Форхенд: Федерер / Надаль. Разное, но большое оружие.
Бэкхенд: Маррей / Агасси.
Прием: Маррей / Агасси.
Перемещение по корту: Борг / Федерер.
Игра с лета: Рафтер / Эдберг.
Психика: Федерер / Надаль.
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