Джокович рассказал, какие качества должен иметь идеальный игрок

20-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович собрал идеального теннисиста, но не стал включать в список свои сильные стороны.

Идеальный теннисист, по мнению Джоковича должна обладать следующими качествами:

Подача: Опелка, Изнер или Карлович (подают, как с пятого этажа), у Кирьоса плавное движение.

Форхенд: Федерер / Надаль. Разное, но большое оружие.

Бэкхенд: Маррей / Агасси.

Прием: Маррей / Агасси.

Перемещение по корту: Борг / Федерер.

Игра с лета: Рафтер / Эдберг.

Психика: Федерер / Надаль.