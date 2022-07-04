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  4. Джокович рассказал, какие качества должен иметь идеальный игрок
Уимблдон
04 июля 2022, 08:20 | Обновлено 04 июля 2022, 08:22
148
0

Джокович рассказал, какие качества должен иметь идеальный игрок

Новак не включил себя ни в одну из категорий

04 июля 2022, 08:20 | Обновлено 04 июля 2022, 08:22
148
0
Джокович рассказал, какие качества должен иметь идеальный игрок
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

20-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович собрал идеального теннисиста, но не стал включать в список свои сильные стороны.

Идеальный теннисист, по мнению Джоковича должна обладать следующими качествами:

Подача: Опелка, Изнер или Карлович (подают, как с пятого этажа), у Кирьоса плавное движение.
Форхенд: Федерер / Надаль. Разное, но большое оружие.
Бэкхенд: Маррей / Агасси.
Прием: Маррей / Агасси.
Перемещение по корту: Борг / Федерер.
Игра с лета: Рафтер / Эдберг.
Психика: Федерер / Надаль.

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Новак Джокович идеальный теннисист
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