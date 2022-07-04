Уимблдон04 июля 2022, 07:17 |
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ВИДЕО. Как Джокович в пятый подряд в четвертьфинал Уимблдона выходил
Новак остановил Тима ван Рейтховена, который до этого выиграл восемь матчей на траве
04 июля 2022, 07:17 |
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Сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона.
В четвертом круге лидер посева в четырех сетах одолел Тима ван Рейтховена, который получил от организаторов уайлд-кард.
Уимблдон. Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия) – Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – 6:2, 4:6, 6:1, 6:2
В следующем круге Джокович сразится против десятого сеянного итальянца Янника Синнера.
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