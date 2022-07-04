ВИДЕО. Как Джокович в пятый подряд в четвертьфинал Уимблдона выходил

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона.

В четвертом круге лидер посева в четырех сетах одолел Тима ван Рейтховена, который получил от организаторов уайлд-кард.

Уимблдон. Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия) – Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – 6:2, 4:6, 6:1, 6:2

В следующем круге Джокович сразится против десятого сеянного итальянца Янника Синнера.