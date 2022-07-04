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  4. ВИДЕО. Как Джокович в пятый подряд в четвертьфинал Уимблдона выходил
Уимблдон
04 июля 2022, 07:17 |
129
0

ВИДЕО. Как Джокович в пятый подряд в четвертьфинал Уимблдона выходил

Новак остановил Тима ван Рейтховена, который до этого выиграл восемь матчей на траве

04 июля 2022, 07:17 |
129
0
ВИДЕО. Как Джокович в пятый подряд в четвертьфинал Уимблдона выходил
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона.

В четвертом круге лидер посева в четырех сетах одолел Тима ван Рейтховена, который получил от организаторов уайлд-кард.

Уимблдон. Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия) – Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – 6:2, 4:6, 6:1, 6:2

В следующем круге Джокович сразится против десятого сеянного итальянца Янника Синнера.

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Новак Джокович Тим ван Рейтховен Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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