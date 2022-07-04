Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан КОБЗАРЬ: «Над предложением Александрии долго не думал»
Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 05:05 |
66
0

Богдан КОБЗАРЬ: «Над предложением Александрии долго не думал»

Талантливый новичок «Александрии» прокомментировал свой трансфер

04 июля 2022, 05:05 |
66
0
Богдан КОБЗАРЬ: «Над предложением Александрии долго не думал»
ФК Александрия. Богдан Кобзарь

Недавно «Александрия» подписала нападающего Богдана Кобзара, являющегося воспитанником луцкой «Волыни». Нападающий прокомментировал свой переход в новую команду.

«В первую очередь Александрия проявила наибольший интерес, поэтому я долго не думал. Ведь это очень амбициозная команда, которая ставит перед собой большие цели.

Стиль игры Александрии чем-то напоминает ту же Волынь. Очень много борьбы, такая характерная команда. Поэтому, я думаю, для меня эта игра более родная. Надеюсь, что я смогу очень хорошо себя проявить, – сказал Кобзар.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о подписании двух игроков Волыни
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбас подписал Дениса Устименко
Александрия просматривает молодого форварда Волыни
Богдан Кобзарь Александрия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Футбол | 03 июля 2022, 10:26 7
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии

Анатолий Тимощук и Александр Спивак примут участие в поединке легенд «Зенита» и «Спартака»

ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
Футбол | 03 июля 2022, 16:20 1
ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии

Юлия поразила ворота с дальней дистанции

Середа занял 6-е место в финале ЧМ по прыжкам в воду с 10-метровой вышки
Водные виды | 03.07.2022, 20:35
Середа занял 6-е место в финале ЧМ по прыжкам в воду с 10-метровой вышки
Середа занял 6-е место в финале ЧМ по прыжкам в воду с 10-метровой вышки
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
Футбол | 03.07.2022, 11:41
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
Лондонский гамбит. Новая эпоха Челси
ВИДЕО. Первое интервью Мхитаряна в качестве игрока Интера
Футбол | 03.07.2022, 14:52
ВИДЕО. Первое интервью Мхитаряна в качестве игрока Интера
ВИДЕО. Первое интервью Мхитаряна в качестве игрока Интера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На UFC 276 размазали по рингу бойца, советовавшего Украине капитулировать
На UFC 276 размазали по рингу бойца, советовавшего Украине капитулировать
03.07.2022, 11:14 1
MMA
Невероятная победная серия Свёнтек прервалась на Уимблдоне
Невероятная победная серия Свёнтек прервалась на Уимблдоне
02.07.2022, 19:34 8
Теннис
ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги
ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги
02.07.2022, 22:35 1
Футбол
Уимблдон. Определились все участники четвертого круга у мужчин
Уимблдон. Определились все участники четвертого круга у мужчин
02.07.2022, 23:17
Теннис
Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча
Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча
02.07.2022, 23:58
Футбол
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?
02.07.2022, 10:31
Футбол
ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
02.07.2022, 22:10 1
Теннис
Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
03.07.2022, 09:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем