Богдан КОБЗАРЬ: «Над предложением Александрии долго не думал»
Талантливый новичок «Александрии» прокомментировал свой трансфер
Недавно «Александрия» подписала нападающего Богдана Кобзара, являющегося воспитанником луцкой «Волыни». Нападающий прокомментировал свой переход в новую команду.
«В первую очередь Александрия проявила наибольший интерес, поэтому я долго не думал. Ведь это очень амбициозная команда, которая ставит перед собой большие цели.
Стиль игры Александрии чем-то напоминает ту же Волынь. Очень много борьбы, такая характерная команда. Поэтому, я думаю, для меня эта игра более родная. Надеюсь, что я смогу очень хорошо себя проявить, – сказал Кобзар.
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