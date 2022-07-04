Богдан КОБЗАРЬ: «Над предложением Александрии долго не думал»

Недавно «Александрия» подписала нападающего Богдана Кобзара, являющегося воспитанником луцкой «Волыни». Нападающий прокомментировал свой переход в новую команду.

«В первую очередь Александрия проявила наибольший интерес, поэтому я долго не думал. Ведь это очень амбициозная команда, которая ставит перед собой большие цели.

Стиль игры Александрии чем-то напоминает ту же Волынь. Очень много борьбы, такая характерная команда. Поэтому, я думаю, для меня эта игра более родная. Надеюсь, что я смогу очень хорошо себя проявить, – сказал Кобзар.