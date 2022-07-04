Юмтити близок к переходу в Ренн
«Барселона» будет выплачивать игроку часть зарплаты
Французский защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити близок к переходу в «Ренн».
Футболист перейдет в клуб Лиги 1 на правах аренды, так как «Ренн» не может себе позволить полноценный трансфер. «Барса» будет выплачивать игроку часть зарплаты. Позиции клубов по потенциальной сделке сближаются.
Сам Юмтити настаивает на том, чтобы переговоры завершились как можно скорее, чтобы он смог присоединиться к тренировочному процессу с новой командой.
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