Белотти согласовал контракт с Монако

Экс-нападающий «Торино» Андреа Белотти договорился об условиях контракта с «Монако».

Соглашение будет подписано на 4 года. Зарплата 28-летнего форварда во французском клубе составит 3,5 млн евро.

Напомним, Белотти, выступавший за «быков» с 2015 года и ставший лучшим бомбардиром клуба на этом отрезке, покинул туринцев в начале июля в связи с истечением срока действия контракта.

В минувшем сезоне Белотти забил 8 голов в 22 матчах Серии А. Он является игроком сборной Италии, за которую провел 44 матча и забил 12 голов.