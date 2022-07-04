Белотти согласовал контракт с Монако
Соглашение будет подписано на 4 года
Экс-нападающий «Торино» Андреа Белотти договорился об условиях контракта с «Монако».
Соглашение будет подписано на 4 года. Зарплата 28-летнего форварда во французском клубе составит 3,5 млн евро.
Напомним, Белотти, выступавший за «быков» с 2015 года и ставший лучшим бомбардиром клуба на этом отрезке, покинул туринцев в начале июля в связи с истечением срока действия контракта.
В минувшем сезоне Белотти забил 8 голов в 22 матчах Серии А. Он является игроком сборной Италии, за которую провел 44 матча и забил 12 голов.
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