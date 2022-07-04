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  4. Белотти согласовал контракт с Монако
Италия
04 июля 2022, 02:10 | Обновлено 04 июля 2022, 02:37
14
0

Белотти согласовал контракт с Монако

Соглашение будет подписано на 4 года

04 июля 2022, 02:10 | Обновлено 04 июля 2022, 02:37
14
0
Белотти согласовал контракт с Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Белотти

Экс-нападающий «Торино» Андреа Белотти договорился об условиях контракта с «Монако».

Соглашение будет подписано на 4 года. Зарплата 28-летнего форварда во французском клубе составит 3,5 млн евро.

Напомним, Белотти, выступавший за «быков» с 2015 года и ставший лучшим бомбардиром клуба на этом отрезке, покинул туринцев в начале июля в связи с истечением срока действия контракта.

В минувшем сезоне Белотти забил 8 голов в 22 матчах Серии А. Он является игроком сборной Италии, за которую провел 44 матча и забил 12 голов.

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Источник La Repubblica
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